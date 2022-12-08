

اختتم المركز المالي الكويتي «المركز» بنجاح محاضرة للموظفين، هدفت إلى تحفيزهم على تبني طرق التفكير التي تحقق تقدما وتحسنا ثابتا.

وجمعت المحاضرة التي حملت عنوان (تعزيز أساليب التفكير نحو النمو) العاملين في مختلف إدارات «المركز» للتعرف على المهارات التي تمكنهم من تطوير نظرة متفائلة للحياة والعمل، وتحديد الاختلافات بين مفهومي الثبات والنمو، وكيفية تجاوز التحديات، والمكتسبات طويلة الأمد المترتبة على تبني طرق التفكير الإيجابية.



وأقيمت المحاضرة في «ذا تشيرمانز كلوب»، وقدمها حمزة تقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة المعرفة للاستشارات.

وقام حمزة تقي وهو مدرب رئيسي معتمد من The Association for Talent Development (ATD)، بمشاركة الأساليب العملية والنظرية مع أعضاء فريق «المركز».



وقد عمل تقي خلال مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من 30 عاما في قطاعات البنوك والاتصالات وتنمية المواهب، إضافة إلى العديد من العلامات التجارية المرموقة التي تتواجد في مختلف دول العالم، مثل فيزا، ونوكيا، وماستركارد، وديزني.

كما شارك الموظفون بمجموعة متنوعة من الطرق لبناء وتطوير أساليب تحقيق النمو المستمر والمحافظة عليه عبر عدة نقاشات وأنشطة تفاعلية خلال المحاضرة.



وتعليقا على تنظيم الفعالية، قال بيتر كيلي، نائب رئيس تنفيذي لإدارة الموارد البشرية في «المركز»: سعداء بإقامة هذه المحاضرة، ونقدر استضافة المحاضر حمزة تقي لتقديم جلسة تحفيزية قبل نهاية العام، بما يسهم في رفع الوعي لدى فريق عمل «المركز» ومشاركة أساليب تعزيز النمو.



وأضاف: كان الهدف من الفعالية هو مساعدة الموظفين على اكتساب مفهوم زيادة النمو وتنمية مهاراتهم ومهارات زملائهم، وهو ما يعكس تفاني «المركز» في تعزيز روح الفريق، ورفع قدرات الأداء.

وبكل تأكيد فإن محاضرة «تعزيز أساليب التفكير نحو النمو» كانت محفزة وتفاعلية بشكل كبير وستسهم في تمكين أعضاء فريقنا أثناء تطلعهم نحو العام 2023.