تواصل شركة بوينج لطائرات رجال الأعمال (BBJ) أداءها القوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل المنطقة نحو 29% من إجمالي أسطول الشركة في جميع أنحاء العالم.



وعلقت إيريكا بيرسون، رئيس شركة بوينج لطائرات رجال الأعمال (BBJ): تمتلك منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا معا 820 طائرة لرجال الأعمال، وتتمركز كمية كبيرة منها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتضع هذه المنطقة أعلى التوقعات للخدمة والرفاهية والمساحة وتعتبر ذات موقع جغرافي مناسب يمكن خدمتها بشكل جيد من قبل شركة بوينج لطائرات رجال الأعمال.



وأضافت: تلبي شركة بوينج لطائرات رجال الأعمال في المنطقة احتياجات كبار الشخصيات والمسافرين على متن طائرات الشركات، وتحافظ أيضا على «المعيار الذهبي» في توفير طائرات رؤساء الدول.

وتعتبر مميزة نظرا إلى حجم مقصورتها ومساحتها غير المسبوقة مقارنة بأي طائرات خاصة أخرى.

ويستطيع العملاء استخدام الاتصال عالي السرعة والاستمتاع بالخصوصية وتناول الطعام والاسترخاء والنوم والاستحمام في الأجنحة الخاصة، بينما يتمتع الضيوف الآخرون وطاقم العمل بإمكانية الوصول الكامل إلى المقصورة الرئيسية.



ووفقا لما ذكره أليكس فيكتو، رئيس قسم التسويق لدى شركة بوينج لطائرات رجال الأعمال: تشكل طائرات بوينج لرجال الأعمال 75% من إجمالي الطائرات ذات البدن العريض في المنطقة.

ويوضح ذلك، الطلب القوي على طائراتنا وثقة عملائنا الكرام بعلامتنا التجارية. ويشهد قطاع طائرات رجال الأعمال استمرار النمو القوي في سوق الشرق الأوسط متفوقا على المناطق الأخرى بنسبة كبيرة.

ووفقا لتقرير WingX، وكالة الطيران وتحليل البيانات، ارتفعت حركة طيران رجال الأعمال بنسبة 14% وازدادت معدلات إقلاع طائرات رجال الأعمال في الشرق الأوسط بنسبة 62% مقارنة بالفترة ذاتها ما قبل الجائحة.

ومع زيادة الاهتمام بالطيران لأغراض الترفيه والعمل في المنطقة، أصبحت شركة بوينج لطائرات رجال الأعمال في وضع فريد لتلبية هذا الطلب المتزايد. ويعتبر ارتفاع حجوزات الرحلات الجوية في قطر بنسبة 345% خلال موسم كأس العالم دلالة على ازدياد الطلب على المزايا التي يوفرها السفر على طائرات رجال الأعمال.