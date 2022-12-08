يعقوب العوضي



تقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة اليد، فيلعب في الـ 4:30 السالمية برصيد 10 نقاط مع الفحيحيل بـ 7 نقاط، والعربي وله 7 نقاط مع الصليبخات برصيد 4 نقاط في الـ 6:15، وفي ثالث مباريات اليوم يلعب اليرموك بـ 4 نقاط مع القرين من دون رصيد في الـ 8:00 وتقام جميع المباريات على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم.



ويبحث السالمية بقيادة المدرب المنجي البناني عن حصد نقطتين ثمينتين للبقاء ضمن دائرة المنافسة على المراكز الثلاث الأولى، ويعتمد على المحترف نور الدين ناوا والحارس المحترف يحيى زموشي بحانب علي الحداد، وعلي بولند، وعلي البلوشي، وراكان تقي، ويفتقد جهود محمد البلوشي المصاب.

بينما يعتمد الفحيحيل بقيادة المدرب الوطني وليد سالمين على صقر الفهد، خالد مناحي، عبدالعزيز نجم والمحترفين حمزة كابلوتي وانطونيو رومي.



الى ذلك وضمن منافسات الجولة الـ9 للدرجة الأولى تقام مباراتان على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية فيلعب في الأولى التضامن برصيد نقطتين مع خيطان بـ 12 نقطة في الـ 5:45، ويواجه في الثانية النصر برصيد 9 نقاط مع الجهراء بـ 3 نقاط في الـ7:45