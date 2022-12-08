تستعد أكاديمية هيلي للجبماز لإقامة بطولة «هيلي» الدولية الأولى في الكويت بمشاركة محلية وخليجية وعربية واسعة لأكثر من 350 لاعبا ولاعبة من مختلف الجنسيات من المستوى الأول حتى المستوى الخامس وذلك في 16 الجاري.

وقال المدير الإداري للأكاديمية رباح أحمد إن هذه البطولة تعتبر الأولى من نوعها في الكويت بعد تشكيل الاتحاد الكويتي لفريق منتخب الفتيات حيث تهدف إلى تحفيز الفتيات على المشاركة في هذه الرياضة الفريدة ودعم مسيرتهن في الرياضات التنافسية وتوعية النشء بأهمية ممارسة الرياضة، كما أوضح انه تمت دعوة عدد كبير من الأكاديميات والنوادي في الكويت ومن مختلف دول الخليج للمشاركة في المنافسات.

ولفت إلى أن البطولة ستشهد حضور البطلة الأولمبية الدولية في لعبة الجمباز اوكسانا تشازوفتينا، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين المحليين لتحفيز اللاعبات واللاعبين وتطوير أدائهم في هذه اللعبة التي بدأت الكويت تخطو فيها خطوات واسعة وجدية.