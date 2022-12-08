

أعلن بنك الكويت الوطني تمديد فترة التسجيل في سباق الجري حتى يوم غد الجمعة، كما سيواصل استقبال المسجلين في السباق لتسليمهم أرقام وعدة السباق من الساعة الثالثة ظهرا وحتى التاسعة مساء، في حديقة الشهيد القاعة متعددة الاستخدامات في المرحلة الثانية.



وانطلاقا من حرص بنك الكويت الوطني على إتاحة المجال للجميع للمشاركة في هذا الحدث الرياضي ذي الجماهيرية الواسعة، سيبقي المجال مفتوحا للراغبين من أجل الاستفادة من الفرصة الأخيرة وزيارة الموقع nbk.com/nbkrun للمشاركة بالسباق والاستمتاع بأجواء الرياضة والفرح إلى جانب الحماس والمنافسة ودخول السحوبات على الجوائز الكبرى تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة في الحفل الختامي المقام في حديقة شاطئ الشويخ.



وينطلق السباق على شارع الخليج العربي للمسافتين 10 و5 كم يوم السبت 10 ديسمبر، ويفتح السباق مجال المشاركة من عمر 15 عاما وما فوق. ويلتزم كل متسابق بارتداء الرقم الخاص الذي تسلمه عند التسجيل، ويتميز الرقم باحتوائه على شريحة ذكية تسمح للجنة المنظمة للسباق بمعرفة وقت المسافة المقطوعة خلال السباق.



ويبدأ السباق في تمام 8:00 صباحا على مسافتين: الأولى تبلغ 10 كيلومترات من شاطئ بنيد القار، والثانية مسافة 5 كم وتبدأ مقابل سوق شرق على أن تكون نقطة النهاية للمسافتين في حديقة شاطئ الشويخ بجانب مبنى الـ KPC.



أما جميع من سجل في السباق، فسيكون مؤهلا مباشرة للدخول في سحب الحفل الختامي الكبير على الجائزة الكبرى للسباق السحب على سيارة نيسان كيكس 2023 مقدمة من مجموعة البابطين، الشريك الاستراتيجي للسباق، وفرص استثنائية من شركة أوريدو، الشريك الاستراتيجي للسباق لحضور مباريات باريس سان جيرمان وكأس العالم في فرنسا وقطر.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الجوائز يقدمها الشركاء الاستراتيجيون كجوائز للحفل الختامي، حيث سيتم السحب عليها لجميع المسجلين بالسباق تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وذلك إلى جانب مفاجآت وفعاليات مسلية أخرى.



كما تقدم الخطوط الجوية الكويتية 10 تذاكر سفر تشمل وجهات أوروبية وإقليمية متنوعة وجاذبة. كما أن هناك جهات مشاركة في السباق كبلدية الكويت وإدارة الإطفاء والمشروعات السياحية ووزارات: الداخلية والتجارة والصحة.



وسيتم في نهاية السباق تتويج 12 فائزا لكل من النساء والرجال من قبل بنك الكويت الوطني، حيث يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى لمسافة 10 كم بجوائز نقدية 1000 و700 و500 دينار على التوالي. وجوائز المراكز الثلاثة الأولى لمسافة 5 كم لكل من النساء والرجال كالآتي: 500 دينار، 400 دينار و300 دينار على التوالي. كما تقدم شركة أوريدو، الشريك الاستراتيجي للسباق، للفائزين من المتسابقين اشتراكات سنوية بخطة «شامل» وساعات آبل الإصدار الجديد من ساعات آبل الجيل الثامن وأبل ووتش الترا.