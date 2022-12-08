قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي سؤالا حول حاويات النفايات التابعة للبلدية. وقالت الفارسي في سؤالها: بالإشارة إلي المادة 21 من قانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت حول اختصاص المجلس البلدي في النظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية، وانطلاقا من دور المجلس البلدي في هذا الشأن يرجى التكرم بالإجابة عن الأسئلة الآتية:



٭ ما أنواع الحاويات الخاصة بالبلدية؟ وما مواصفاتها؟ وما المواقع التي توضع بها الحاويات؟



٭ هل هناك آلية علمية لتوزيع تلك الحاويات؟



٭ في حال التخييم في البر كيف يمكن طلب حاوية؟ وكيف يمكن التخلص منها بعد موسم التخييم؟



٭ هل من الممكن أن يكون للوحدة السكنية أكثر من حاوية؟



٭ هل الأكياس السوداء الخاصة بحاويات المنازل صديقة للبيئة وقابلة للتحلل؟، وان كانت ليست صديقة للبيئة هل يمكن أن تشترط البلدية والجهات ذات الصلة بألا يتم استخدام أكياس مع الحاويات المنزلية الا اذا كانت من الأكياس المعتمدة من البلدية والجهات ذات الصلة؟