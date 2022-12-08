ينظم مركز التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية في الكويت حلقة حوارية بعنوان «خارطة الطريق للجودة المستدامة في الرعاية الصحية، التعليم والرقمنة والاعتماد،» بالتعاون مع شركة GATES، وذلك في 12 ديسمبر المقبل بمسرح الجامعة في منطقة السالمية.



وتهدف الحلقة الحوارية إلى مناقشة أدوار القائمين على جودة الرعاية الصحية في الكويت من مقدمي الرعاية، والجهات الضامنة، والتعليم العالي، ومزودي الخدمات الرقمية، إضافة إلى تأكيد أهمية التعاون فيما بينهم لتطوير نموذج أعمال يرتكز على تقديم أفضل جودة للمريض.



يشارك في الحلقة النقاشية الدكتور عادل عليق من شركة GATES للاستشارات في المستشفيات، والسيد علي الهندال من شركة الخليج للتأمين، والسيد عاصم رشيدي من شركة MGS، كما يدير المناقشة مدير الخدمات الاستشارية في شركة غايتس السيد سامر حنا. وتضم الحلقات النقاشية مجموعة من الموضوعات الحيوية مثل «نظام الرعاية الصحية بالكويت نحو جودة أعلى وإدارة التكاليف» و«خارطة طريق نحو استدامة الجودة والاعتماد» ويقدمهما مختصون من GATES، و«تجربة المستشفيات مع الاعتماد» ويقدمه مختصون من الاتحاد الكويتي للمستشفيات الأهلية، و«تكامل التطوير الإداري والجودة المستدامة». كما سيتم مناقشة «دعم إدارة الجودة من خلال الحلول الرقمية» من قبل ممثلي شركة MGS المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى «التعليم والقيادة في الرعاية الصحية لضمان عجلة التطوير المستدام»، ويقدمها مختصون من الجامعة الأمريكية في الكويت، وموضوع «مستقبل نظام مدفوعات التأمين»، ويقدمه مختصون من مجموعة الخليج للتأمين GIG.