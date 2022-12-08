أعلن المدعون الفيدراليون الألمان امس القيام بعمليات مداهمة في أنحاء البلاد واعتقال 25 شخصا من أفراد «مجموعة إرهابية» من اليمين المتطرف يشتبه بتخطيطها لشن هجوم على المؤسسات الدستورية في البلاد، وخصوصا البرلمان.



وأشارت الصحافة والادعاء إلى أن هذه المجموعة الإرهابية تضم متحدرين من نبلاء ألمان وجنود سابقين ومواطنة روسية ونائبة سابقة عن اليمين المتطرف.



وأسفرت العملية عن اعتقال 25 شخصا في جميع أنحاء البلاد، وأعلن المدعون في بيان أنه يشتبه خصوصا في أن هؤلاء «قاموا باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة».



وأفادت وزارة العدل عن قائدين مفترضين للمجموعة، وحددت الصحافة الألمانية الأول على أنه الأمير رويس، المتحدر من سلالة ملوك ولاية تورينغن الإقليمية، وهو رجل أعمال سبعيني نأى جزء من عائلته بنفسه عنه، واعتقل في فرانكفورت، وكان يملك قصرا تم اقتحامه قرب باد لوبنشتاين في وسط البلاد.



أما الثاني، فقد أشارت الصحافة الألمانية إلى أنه مقدم سابق في الجيش الألماني، وكان قائد كتيبة مظليات في التسعينيات ومؤسس وحدة القوات الخاصة (KSK)، واضطر إلى مغادرة الجيش في نهاية التسعينيات بعدما خرق قانون الأسلحة.



وذكر بيان النيابة امرأة روسية وصفتها الصحافة الألمانية بأنها رفيقة «الأمير رويس»، وأشار المدعون إلى أنها عملت كوسيطة في محاولة للاتصال بالسلطات الروسية للحصول على دعم محتمل.

غير أن وكالتي الأنباء الحكومية الروسية «ريا نوفستي» و«تاس» نقلتا عن السفارة الروسية في برلين نفيها أي علاقة مع مجموعات «إرهابية» أو «غير قانونية» في ألمانيا.

وقالت السفارة في بيان «تلفت السفارة الروسية في ألمانيا إلى حقيقة أن المكاتب الديبلوماسية والقنصلية الروسية في ألمانيا لا تقيم اتصالات مع ممثلي جماعات إرهابية أو كيانات غير شرعية أخرى».



ووصف «الكرملين» امس عمليات التوقيف بأنها «قضية ألمانية داخلية».



كذلك، اعتقلت امرأة أخرى أشارت الصحافة الألمانية إلى أنها بيرجيت مالساك وينكيمان، القاضية والنائبة السابقة عن حزب البديل الألماني اليميني المتطرف، والتي كانت عضوا في البرلمان بين العامين 2017 و2021.



وقال المدعون إن المجموعة استلهمت أفكارها من نظريتي مؤامرة الدولة العميقة (كيو أنون) وحركة (رايخ برجر) «مواطنو الرايخ»، اللتين لا تعترفان بشرعية ألمانيا الحديثة. وتصر المجموعة على أن «الرايخ» الألماني «الإمبراطورية الألمانية» لاتزال قائمة على الرغم من هزيمة النازيين في الحرب العالمية الثانية.