أعلنت حركة طالبان أن أفغانيا أدين بارتكاب جريمة تم إعدامه علنا، في سابقة منذ تولي الحركة الحكم مجددا في أفغانستان في أغسطس 2021.



وقال المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد في بيان إن «المحكمة العليا تلقت أمرا بتنفيذ أمر القصاص هذا خلال تجمع عام للسكان».



وأشار البيان إلى أن المحكوم اسمه تاجمير، ابن غلام سروار، موضحا أنه يقيم في إقليم أنجيل بولاية هرات (غرب).



ونفذت طالبان العديد من عمليات الجلد علنا منذ توليها السلطة، لكن تنفيذ حكم الإعدام في فراه (غرب)، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، هو الأول الذي أعلنته.