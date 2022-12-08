بلغ مجموع ما أوقفتهم القوى الأمنية اللبنانية 185 شخصا يشتبه بتعاملهم مع إسرائيل، منذ بدء الانهيار الاقتصادي، قبل ثلاث سنوات، في بلد بات غالبية سكانه تحت خط الفقر، وفق ما نقلت «وكالة فرانس برس»، أمس، عن مسؤولين أمنيين، وهو رقم قياسي، مقارنة بالسنوات الماضية، خصوصا في الفترة الممتدة بين ابريل 2009 و2014، غالبيتهم من العسكريين أو من موظفي قطاع الاتصالات.



ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني أنه منذ العام 2019 «أوقفت القوى الأمنية 185 شخصا، بينهم 182 تم تجنيدهم بعد بدء الأزمة الاقتصادية» وأحيل 165 شخصا منهم إلى القضاء، بينهم 25 صدرت بحقهم أحكام.



ومن بين الموقوفين، وفق المصدر ذاته «شخصان أرسلا رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الموساد يطلبان العمل معه».



وقال انه قبل بدء الانهيار الاقتصادي الذي يرزح تحته لبنان وصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، لم يتخط عدد التوقيفات بالتهمة ذاتها أربعة أو خمسة أشخاص سنويا، وفق المصدر ذاته.



وأفاد مسؤول أمني ثان الوكالة ذاتها: «هذه أول مرة نشهد توقيفات بهذا الشكل بتهم العمالة»، مرجحا أن يكون «السبب الرئيسي هو الأزمة الاقتصادية، وتداعيات انهيار الليرة ثم انفجار مرفأ بيروت، ما دفع لبنانيين للبحث عن مصدر رزق آخر للحصول على عملة صعبة».



وأضاف: «يبدو أن الإسرائيليين وجدوا في ذلك فرصة مناسبة، ففتحوا حسابات لشركات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستقبل طلبات توظيف، ويستهدفون عبرها لبنانيين يبحثون عن عمل».



وأظهرت التحقيقات، وفق المصدر ذاته، أن الإسرائيليين يتواصلون لاحقا مع مقدمي طلبات التوظيف عبر الهاتف.