عبدالعزيز الفضلي



اصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف فيصل المقصيد نشرة تتضمن شروط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني للمواد الدراسية ونظام وإجراءات شغلها.



وقال المقصيد في نشرته التي عممها على المناطق التعليمية وادارة التعليم الديني والخاص وتلقت «الأنباء» نسخة منها: يرجى الإيعاز لمن يلزم نحو البدء في استطلاع رغبات المرشحين لكافة الوظائف الإشرافية التعليمية بجميع المراحل والتخصصات العلمية في ضوء التخصصات والشروط المرفقة، آملين تحري الدقة عند إعداد البيانات طبقا للشروط والضوابط.



مع مراعاة مايلي:



1- تحتسب سنوات الخبرة حتى 31/10/2022 ضمن سنوات الخبرة.



2- المرشح الذي تم تغيير تخصصه لا يرشح على تخصصه السابق، بل يرشح على تخصصه الجديد بعد مضي (3) سنوات على الأقل في تخصصه الجديد.



3- أن يكون المرشح قد حصل على تقرير كفاءة (امتياز لآخر عامين دراسيين).



4- لا يجوز النظر في ترشيح الموظف في حال وقعت عليه احدى العقوبات التأديبية الا بعد انقضاء الفترات المحددة (حسب القرار الوزاري).



5- استبيان رغبات رؤساء الأقسام والمشرفات الفنيات بحيث يكون في إحدى الوظيفتين (مدير مساعد أو موجه فني في حال وجود ترشيح للوظيفتين).



6- متابعة ترشيح المعلمين المنقولين إلى منطقتكم التعليمية، على ان يكون الترشيح (كويتي) فقط، مع ضرورة إرسال كافة الترشيحات إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في موعد أقصاه خلال أسبوعين من تاريخ النشرة.



وفيما يلي جداول بالشروط المطلوبة: ‫