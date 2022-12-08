أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة عن ختام فعاليات القسم الاول من الموسم الـ 12 من برنامج «المدارس الخضراء» بالتزامن مع قرب انتهاء العام الدراسي والتنسيق مع وزارة التربية، وذلك استكمالا لدور البرنامج في التوعية والتدريب لضمان استمرارية التعليم والتدريب عبر مجموعة واسعة من مواد التعلم المتاحة للوصول للمعلومات البيئية التي لا تتوافر في المناهج التعليمية والمعززة للتعليم اللاصفي، لافتة إلى أن التسجيل في البرنامج من خلال الموقع الالكتروني للجمعية.



وقالت مديرة البرامج والانشطة وعضو مجلس ادارة الجمعية جنان بهزاد أن الموسم الـ 12 للبرنامج تناول إدارة المخلفات الصلبة والمنزلية، والطاقة وتوفيرها، والمحافظة على المياه، وتغير المناخ، بالاضافة الى محاور التنوع البيولوجي وقانون حماية البيئة.



وذكرت أن البرنامج يتضمن محور التدريب على تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتدريب على الإصدار التربوي «تغير المناخ منهج تعليمي للتوعية والتدريب» والذي أصدرته سابقا بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وصندوق البيئة العالمي يدخل في إطار اتفاقية الهيئة والجمعية وبموجبها تقدم الجمعية التوعية والتعريف بمخاطر التغير المناخي على العديد من مجالات الحياة، مؤكدة أن إصدار تغير المناخ منهج تعليمي من أدوات الجمعية في نشر التوعية الطلابية بتلك القضية.



وأضافت: برنامج المدارس الخضراء هذا العام يقدم محاوره من خلال نخبة أكاديمية من المعنيين بالشأن البيئي محور الموضوعات المشمولة، بالإضافة إلى أن الحلقات التوعوية لبرامج سلسلة رصد الحياة الفطرية للجمعية تم تضمينها في برامج التعليم اللاصفي لما للحلقات من أهداف عديدة غير العلمية والتربوية.



ولفتت الى أن فعاليات النسخة 12 من البرنامج شملت تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة في المدارس وتميزت بالعمل بالتعاون مع ثانوية فاطمة الصرعاوي للبنات على انتاج فيلم وثائقي عن السياحة البيئية في البلاد والتركيز على مواضيع التنوع الحيوي والحفاظ على الحياة البرية اثناء مرسم التخييم.