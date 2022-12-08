أشادت جمعية المهندسين بانطلاق مسيرة الاعتماد المهني للمهندسين غير العمانيين في سلطنة عُمان الشقيقة، لتنضم الى منظومة الاعتماد الخليجي المطبقة بدول مجلس التعاون.



وقال رئيس الجمعية م.فيصل العتل: أثلج صدورنا إعلان الأشقاء في السلطنة أن وزارة العمل لن تقوم بمنح لقب مهندس لغير المواطنين الراغبين بالعمل في عمان دون اعتماد مهني من قبل الجهات المعنية، مشيرا الى التعاون القائم مع جمعية المهندسين في سلطنة عمان ووضع خبراتنا لهم في هذا المجال.



وأضاف العتل: بهذه المناسبة نجدد الدعوة لأن تكون لدينا منظومة اعتماد مهني للمهندسين في دول مجلس التعاون تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال اعتماد للاتحاد الهندسي الخليجي الذي لا نزال نطالب بأن يكون منظمة خليجية ضمن الأمانة العامة دون أن يوقع عليها أية كلفة مالية أو تنظيمية.



وأوضح أن عمل المهندسين الخليجيين تحت مظلة الأمانة العامة سيعزز الوحدة الخليجية وينظم سوق العمل الذي تطمح أغلب دول المجلس إلى توطينه والحد من الاستعانة بعمالة غير وطنية لتعديل التركيبة السكانية في الدول الخليجية.