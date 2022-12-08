بشرى شعبان



أكدت المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد أهمية الدور الإعلامي للهيئة، لافتة إلى مشاركتها في معرض «دورنا الإعلامي» الذي أقيم تحت رعاية عميد كلية الآداب د.عبدالهادي العجمي وتوعية الجمهور بدور العلاقات العامة بالهيئة لمختلف الفئات من الخريجين أو أصحاب العمل والوافدين، هذا بالإضافة إلى توفير المطبوعات المختلفة التي تشرح خدمات الهيئة، مشيرة الى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة في نشر التوعية الإعلامية من إجراءات عمل وقوانين وقرارات فيما يخص المواطن والمقيم.



وشددت المزيد على حرص الهيئة على التواجد في المعارض الإعلامية تعزيزا لأهدافها في دعم الطاقات الشبابية والطلابية، وتحقيقا للمسؤولية الاجتماعية نحو رعاية الطلبة والنهوض بالتعليم والشباب، والمساهمة في تحقيق أهدافهم، وإيجاد سبل تفتح الآفاق نحو مزيد من النجاح والإبداع والابتكار والتطور العلمي وتحفيز الشباب على المضي قدما والتخطيط المستقبلي الناجح والمبهر.