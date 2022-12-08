منصورالسلطان

توفي مواطن واصيب اخر اثر انقلاب سيارة على طريق الدائري السادس مقابل منطقة الفروانية .



وكان بلاغاً ورد فجرا لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الدائري السادس مقابل منطقة الفروانية ، وعلى الفور توجه رجال المرور والاطفاء لموقع البلاغ حيث تبين ان هناك حادث انقلاب لسيارة ووجود شخصين محشورين بالداخل ، فتم اخراجهم حيث تبين ان احدهم قد لفظ انفاسة الاخيرة لتعرضة لعدة اصابات فيما اصيب الاخر بجروح وكسور خطيرة تم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى الفروانية ، وبالاستعلام عنهما اتضح أنهما مواطنان .