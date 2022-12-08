دخول الأطفال حتى 4 سنوات مجاناً.. ومن 5 سنوات وما فوق 5 دنانير للفرد

باهي أحمد

أكدت اللجنة المنظمة لمشروع وينتر وندرلاند أن الافتتاح الرسمي سيكون يوم الاحد القادم الموافق 11 ديسمبر الجاري وذلك من الخامسة مساء إلى 12 صباحاً يومياً باستثناء أيام الخميس والجمعة والسبت من الواحدة ظهراً إلى 12 صباحاً.

وبخصوص الأسعار أشارت اللجنة المنظمة خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الخميس الى أنها كالتالي:

- الأطفال بين 0-4 سنة دخول مجاني

- جميع الأعمار الأخرى من 5 سنوات وما فوق 5 دنانير للفرد



- العاملات/المساعدات يعتبرن من فئة البالغين

- يسمح بشراء 10 تذاكر لكل شخص في اليوم كحد أقصى