غادر البلاد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية - الصينية والقمة العربية - الصينية والمزمع عقدها في العاصمة الرياض.

وكان في وداع سموه على أرض المطار معالي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.





