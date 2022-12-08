إبراهيم البغلي: تعزيز فضيلة البر بكبار السن والوطن يسهم في تأصيل الأمن الاجتماعي

استمرار الجائزة 16 عاماً يحمّلنا مسؤولية كبرى تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري

علي حسن: 225 مشاركاً تنافسوا على المراكز الأولى في 7 مسابقات عن فضيلة البر

استحداث مسابقات وفعاليات جديدة كل عام لتعزيز فضيلة البر وتحقيق الشراكة المجتمعية

بشرى شعبان



أعلنت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، أسماء الفائزين بمسابقات جائزة البغلي للابن البار وأبناء الكويت البررة في نسختها السادسة عشرة على التوالي، مشيرة إلى أنه سيتم تكريم الفائزين يوم 19 الجاري تحت رعاية وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي في قاعة البركة.



وخلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس الأول في فندق كراون بلازا لإعلان أسماء الفائزين في فئات المسابقة السبع وترتيبات الحفل الختامي للجائزة عن العام الحالي 2022، أكد رئيس المبرة وراعي الجائزة إبراهيم طاهر البغلي، أهمية تعزيز فضيلة البر بالوالدين وكبار السن وبر الوطن في المساهمة بتأصيل الأمن الاجتماعي.



وبينما ثمن البغلي إجراءات وزارة الشؤون لتعزيز العمل الخيري وترسيخ مكانة الكويت في العمل الإنساني. كشف أنه سيتم تكريم 22 شخصية من أبناء الكويت البررة خلال الحفل الختامي لفعاليات الجائزة.

فعاليات متنوعة



تطرق إلى أهم الفعاليات والأنشطة التي نفذتها جائزة البغلي للابن البار خلال العام الحالي 2022، مبينا أنها اشتملت على عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن بدء فعاليات الجائزة، وتنظيم مسابقات البغلي للابن البار 7 فئات مختلفة بالتنسيق مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، فبالإضافة إلى المسابقة الأم «الابن البار»، تم أيضا تنظيم مسابقة لفن الكاريكاتير بالتنسيق مع جمعية الكاريكاتير الكويتية، وتنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة وزارة التربية، وتنظيم جائزة وسام البغلي للابن البار للكشافة مع جمعية الكشافة الكويتية، وتنظيم جائزة وسام البغلي للابن البار للمرشدات مع جمعية المرشدات الكويتية.



كما تضمنت الفعاليات تنظيم احتفال لتكريم الوالدين وأبنائهم بمناسبة اليوم العالمي للوالدين بتاريخ 1/6/2022، واحتفال لتكريم الأرامل وأبنائهم بمناسبة اليوم العالمي للأرامل بتاريخ 23/6/2022، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات يوم العمل التطوعي لرعاية وخدمة المسنين، وملتقى الأجيال الثالث عشر.

تحدٍ كبير



وأعرب البغلي عن بالغ سعادته لاستمراره في رعايته الجائزة طوال 16 عاما، مؤكدا أن هذا الأمر وضعه أمام تحد كبير ومسؤولية كبرى تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل له حافزا لمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهداف المبرة في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي، لتعود بالنفع على كافة شرائح وأطياف المجتمع.



وهنأ الفائزين في مسابقات الجائزة وأبناء الكويت البررة لعام 2022 على ما بذلوه من جهود ساهمت في دعم العمل الاجتماعي والتطوعي والإنساني، معربا عن شكره لرئيس اللجنة العليا للجائزة ورؤساء وأعضاء فرق العمل المنبثقة عن اللجنة لدعمهم لعمل وفعاليات الجائزة، متمنيا أن يستمر اللقاء معهم دائما وأبدا في حب وطننا الأم الكويت.



وتوجه البغلي بالشكر لكل من ساهم في رعاية ونشر رسالة الجائزة أفرادا ومؤسسات، لاسيما وزيرة الشؤون الاجتماعية وقيادييها، والشكر موصول لوسائل الصحافة والإعلام وجمعيات النفع العام والمبرات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمتطوعين الذين ساهموا في توفير الدعم المعنوي والإعلامي للجائزة منذ انطلاقتها.

آلية عمل متكاملة



من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا للجائزة علي حسن، أن مسابقات الجائزة المختلفة شهدت تنافسا كبيرا لهذا العام بين 225 متسابقا انطبقت عليهم شروط الترشيح من أصل عدد كبير من المشاركين، مضيفا أنه تم تقييم وتحكيم الأعمال من قبل كوادر متخصصة كل في مجاله وفق معايير محددة لكل مسابقة، حيث سيحصل الفائزون على مبالغ مادية ومجسم الابن البار الذهبي أو الفضي حسب المركز الفائز بالإضافة إلى شهادة تقديرية معتمدة من رئيس مجلس إدارة المبرة.



وأوضح حسن أن القائمين على الجائزة يحرصون دائما على استحداث المسابقات والفعاليات والبرامج والأنشطة في كل عام بهدف تعزيز فضيلة بر الوالدين وكبار السن وبر الوطن من خلال تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لتحقيق الأهداف العامة للمبرة.



إلى ذلك، تناوب رؤساء لجان وفرق التحكيم والتقييم لمختلف المسابقات بإعلان أسماء ومراكز وجوائز الفائزين في المسابقات المختلفة لعام 2022، صاحبه تفاعل الأبناء الفائزين الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة في مشاركتهم في مسابقات جائزة البغلي للابن البار، كمساهمة منهم في دعم عمل المبرة.



وأعرب الفائزون عن شكرهم لراعي الجائزة إبراهيم البغلي على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة والمساهمة في تعزيز فضيلة البر في المجتمع، داعين المولى عز وجل لراعي الجائزة بالنجاح والتوفيق والعمر المديد وأن يجعل أعماله التي يقدمها في تعزيز العمل الإنساني والخيري والتطوعي في ميزان حسناته.



المكرمون: 22 شخصية سيتم تكريمهم:



٭ الشيخ مشعل مالك محمد الصباح

٭ د.هلال مساعد الساير

٭ د.عبدالله محمد الطريجي

٭ الفريق أول م.عصام سالم النهام

٭ د.أحمد صباح الملا

٭ أنور جواد بوخمسين

٭ توفيق أحمد طاهر البغلي

٭ جواد عبدالله مقصيد

٭ حمد عبدالله المعضادي

٭ خالد سعد بن شفلوت القحطاني

٭ سنان محمد الأحمد

٭ صباح عيسى العطار

٭ د.عادل عيسى حسين اليوسفي

٭ الفنان عبدالإمام عبدالله عيسى بن ثاني

٭ عبدالعزيز محمد العجمي

٭ علي داود دشتي

٭ محمد يوسف المزيني

٭ محمد فهيد العجمي

٭ مرتضى عبد علي حسين الجدي

٭ مريم فيصل البحر

٭ منصور عايش السلامين

٭ اللواء م.د.هادي ناجي القلاف

أسماء الفائزين بمسابقة «الابن البار»:



٭ انتصار علي بو ناجمة الأول

٭ عائشة مبرك الحيص الثاني

٭ أبرار فاضل حسن الصفار الثالث

٭ فتوح سليمان الفريج الرابع

٭ شيمة عديس بحيران الصانع الخامس

٭ عائشة عبدالله سالم الأستاذ السادس

٭ حنان سمير جاسم السمير السابع

الفائزون بوسام البعلي للعمل التطوعي:



٭ جمعية الهلال الأحمر الكويتي الأول

٭ مبرة العوازم الخيرية الثاني

٭ مبرة دشتي الخيرية الثالث

٭ فؤاد مانع صالح الجمعة الأول

٭ علي حسن محمد حسين الثاني

٭ باسمة محمد اليعقوب المكيمي الثالث

الفائزون بمسابقة القصة القصيرة:



٭ أسماء زكي محمود السكاف

٭ فرح ناصر الحجلي

٭ محمد حميد عباس جرخي

الفائزون بمسابقة التصوير الفوتوغرافي:



٭ أحلام فياض عبد مسيخ

٭ راشد صالح جار الله العجمي

٭ شطي عبدالحميد حسين الشطي

٭ محمد عبدالرضا محمد عوض

٭ علي حسن محمد عوض

الفائزون بمسابقة الشعر:



٭ بشرى جمال أبوصبرة (الشعر الفصيح)

٭ محمد عبدالله الزعبي (الشعر الشعبي)

الفائزون بمسابقة الفنون التشكيلية:



٭ د.هناء عبدالرحمن محمد الملا

٭ بدرية محمد عبدالرحمن جعفر

٭ علي طالب عبدالله الشيرازي

٭ علي عبدالرحمن محسن الحربي

٭ حسين سلمان سلطان المزعل

٭ أسمهان أحمد محمد العبدالهادي

الفائزون بمسابقة الكاريكاتير:



٭ زينب أحمد حسين دشتي

٭ محمد عبدالهادي محمد العبيدي

٭ سامي محمد علي الخرس

٭ عادل فاضل عباس القلاف

٭ بدرالدين حسن عبدالمجيد حسن عبدالله

٭ حسين سعد منشد الهندال