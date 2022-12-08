قام رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد، مساء أمس الأول بزيارة اليوم الأربعاء إلى جمعية المهندسين الكويتية، حيث استقبله رئيس الجمعية م.فيصل دويح العتل وعدد من المهندسين والمهندسات.

تناول اللقاء سبل التعاون الممكنة بين الجهتين، وبحث إقامة مسابقة معمارية لإنشاء مقر اللجنة الجديد بمنطقة جابر الأحمد السكنية.



وقدم م.العتل شرحا عن جهود الجمعية في خدمة المهندسين والدولة واستعرض بعض العوائق التي يواجهها العمل التطوعي للمهندسين ومشاريعها المقدمة إلى الجهات المعنية.



هذا، وقام الشيخ فهد الناصر ومرافقوه بجولة في مختلف مرافق الجمعية، وقد اتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التعاون وتجديد اللقاء بين الجمعية واللجنة.



حضر المقابلة أمين الصندوق م.علي الفيلكاوي، وعضو مجلس الإدارة م.ماجد المطيري، المدير العام م.وليد المطوع، ورئيس التحرير م.ياسر العواد، وعدد من المهندسين والمهندسات.