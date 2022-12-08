تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بإلغاء الفوائد التي تفرضها التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال تنفيذاً للنظام الأساسي الذي لم يتضمن أخذ فوائد ربوية عن الاستبدال، ونص الاقتراح على ما يلي:

مادة أولى

تلغى الفوائد التي تفرضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مبالغ الاستبدال.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على الآتي:

لما كان النظام الأساسي الذي تم وضعه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم يتضمن أخذ فوائد ربوية عن مبالغ الاستبدال على المتقاعدين، وبما أن المؤسسة تقوم بأخذ هذه الفوائد عن تلك المبالغ جاء هذا الاقتراح بقانون بمنع المؤسسة عن أخذ الفوائد تنفيذاً لنظامها الأساسي.