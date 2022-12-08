في إطار حرص بنك الكويت المركزي على دعم وتطوير خدمات الدفع الرقمية المقدمة للجمهور بما يوفر خدمات سهلة وسريعة وفق أعلى المعايير الأمنية التي تكفل حماية البيانات المصرفية للعملاء، أعلن بنك الكويت المركزي إتمام إطلاق عدد من البنوك الكويتية لخدمة «آبل باي» المقدمة من شركة «آبل» العالمية في السوق المحلي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات القانونية للجهات الرقابية الأخرى.

جاء ذلك في تصريح صحافي لبنك الكويت المركزي، أشار فيه إلى أن البنك المركزي قد بدأ منذ عام 2019 في منح موافقاته للبنوك الكويتية التي تقدمت بطلب بشأن تقديم خدمة «آبل باي» في السوق الكويتية، وذلك انطلاقا من حرص بنك الكويت المركزي على تطوير خدمات الدفع الرقمية بكل أشكالها، الأمر الذي فتح المجال أمام شركة «آبل» للعمل على استيفاء بقية المتطلبات القانونية من الجهات الرقابية الأخرى، تمهيدا لإطلاق الخدمة.

وأشار البنك المركزي إلى أن عددا من البنوك الكويتية قد شرعت بتوفير خدمة «آبل باي» اعتبارا من 6 ديسمبر الجاري، في حين تعمل بقية البنوك على إطلاق الخدمة في الفترة المقبلة، منوها بالاختبارات التي قامت بها البنوك الكويتية وشركة الخدمات الإلكترونية المشتركة (كي-نت) قبل إطلاق الخدمة لضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية.

جدير بالذكر أن «المركزي» قد سبق له أن منح الموافقات لخدمات الدفع الرقمي المماثلة ومن بينها خدمة «سامسونغ باي» و«فت بت» التي تعمل في السوق الكويتي منذ سنوات، وبعد الشروع في تقديم خدمة «آبل باي» تكون خدمات الدفع الرقمي العالمية الرئيسية متوافرة في الكويت.

واختتم «المركزي» بالتأكيد على حرصه في توفير بيئة محفزة للتقنيات المالية الحديثة ومن بينها خدمات الدفع الإلكتروني، بهدف الاستفادة من التطورات التقنية في رفع كفاءة نظم المدفوعات في الكويت بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.