وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد،سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة ال 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمتين الخليجية والعربية الصينية المنعقدة في العاصمة الرياض.

وكان في استقبال سموه على أرض مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف ورئيس بعثة الشرف سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد.



