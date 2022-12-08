كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن قائمة المعالم الثقافية الأكثر بحثًا على موقع جوجل خلال عام 2022، حيث تصدر قصر باكنجهام وبيج بن في لندن القائمة، تلاهما الهرم الأكبر في الجيزة.

وذكرت الصحيفة أهم عمليات البحث عن الشخصيات العامة في عام 2022 هي الممثل جوني ديب والممثل ويل سميث والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يأتي هذا بعد المعركة القانونية بين الممثل المشهور جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد، والتي استمرت لسنوات تركزت على اتهامات بالعنف المنزلي والتشهير.

كما احتل صفع ويل سميث لزميله الممثل كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 في مارس بعد أن ألقى الممثل الكوميدي نكتة عن زوجة سميث، جادا بينكيت سميث.

وحول أبرز الموضوعات التي جرى البحث عنها على موقع جوجل خلال عام 2022، أفادت الصحيفة أن لعبة "وردل" تصدرت القائمة، واحتلت مباراة "الهند ضد إنجلترا" في الكريكيت، المرتبة الثانية، تليها دولة أوكرانيا في المرتبة الثالثة، ثم الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت العام الحالي في بريطانيا.