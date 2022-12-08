عُوقبت رابطة التنس البريطانية، الهيئة الحاكمة للعبة في بريطانيا، بغرامة قدرها مليون دولار.

وتأتي تلك العقوبة بسبب قرار الرابطة بحظر مشاركة اللاعبين من روسيا وبيلاروس في البطولات المقامة على الملاعب العشبية لعام 2022، والتي كان من بينها بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، إحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وتم فرض حظر على الرياضيين من روسيا وبيلاروس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بدعم من بيلاروس، ولكن الحظر اُعتبرانتهاكات للوائح رابطة لاعبي التنس المحترفين.

وأعربت رابطة التنس البريطانية في بيان لها عن خيبة أملها من القرار واتهمت رابطة اللاعبين المحترفين بعدم الاعتراف "بظروف استثنائية".

وجاء في البيان أن "رابطة التنس البريطانية تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء هذه النتيجة. لم يُظهر اتحاد لاعبي التنس المحترفين، في استنتاجه ، أي اعتراف بالظروف الاستثنائية التي خلقها غزو روسيا لأوكرانيا، أو المجتمع الرياضي الدولي وردة فعل حكومة المملكة المتحدة لهذا الغزو".

وأضاف البيان "يبدو أن رابطة لاعبي التنس المحترفين ينظرون إلى هذا الأمر باعتباره انتهاكا مباشرا للوائحهم - مع افتقار مفاجئ للتعاطف مع الوضع في أوكرانيا، ونقص واضح في فهم الظروف الفريدة التي واجهتها الرابطة".

يُذكر أنه صدرت غرامة سابقة من اتحاد لاعبات التنس المحترفات على رابطة التنس البريطانية، بسبب حظره لمشاركات اللاعبات من روسيا وبيلاروس.