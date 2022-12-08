قال وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن عام 2022 شهد عددًا من النتائج الإيجابية على مستوى قطاع الحج والعمرة ، حيث قدم إلى المملكة أكثر من 900 ألف حاج، ونحو 6 ملايين معتمر من جميع دول العالم، إضافة إلى توفير المزيد من الخيارات والخدمات التي تلبي تطلعات الحجاج والمعتمرين بالشراكة مع 10 آلاف شركة من القطاع الخاص تعمل في منظومة الحج والعمرة.

وقال الربيعة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية إنه تم تقديم 121 خدمة عبر منصة "نسك" ضمن حلول رقميّة ميسّرة توفر الجهد والوقت وتثري التجربة الدينية، وذلك بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية المملكة 2030، مضيفا أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445 هـ - 2023 ، تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية.

ونوه إلى أن الميزانية تضمن استمرارية المشاريع التنموية المستدامة في القطاعات الصحية والأمنية واللوجستية، في جميع مناطق ومدن المملكة بما فيها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، لتوفير جودة الحياة للمواطنين وزوار المدن من الحجاج والمعتمرين، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وأوضح أن الميزانية واصلت الإنفاق على جميع القطاعات لتلبية الطلب على الخدمات الأساسية، متجاوزةً جميع الظروف والتحديات الاقتصادية، وذلك في إطار الاهتمام المستمر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؛ لتحقيق العيش الكريم للمواطنين والزوار من ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.