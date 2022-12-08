كشف استطلاع للرأي نُشر حديثا أن أكثر من شخص من بين كل خمسة عمال حول العالم قد تعرّض للمضايقة أو العنف في أماكن العمل.

وجاء في الاستطلاع -الذي أجرته كلا من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومؤسستي لويدز ريجستر وجالوب، حسبما نشرت صحيفة /ذا واشنطن بوست/ الأمريكية -على موقعها الإلكتروني أن خطر التعرّض للعنف أو التحرش في مكان العمل تزيد إذا كان العامل يافعا أو مهاجرا أو لا يعمل لحسابه الخاص.

كما أظهر الاستطلاع أن نسبة النساء اللاتي تعرضن للعنف أو التحرش بشكل عام تعد أعلى بقليل من الرجال، وأن الفتيات الشابات أكثر عُرضة بمرتين من الشباب للتعرّض للمضايقات والعنف في بيئة العمل.

وشمل الاستطلاع 74364 شخصًا يبلغون من العمر 15 عامًا أو أكثر ويعملون وقت إجراء المقابلات في 121 دولة. حيث وجدت الدراسة أن 23% من المُستطلعة آرائهم تعرّضوا للعنف الجسدي أو النفسي أو التحرش في العمل، وهي نسبة أعلى بين العمال الأصغر سنا من العمال الأكبر سنا.

وكانت 8% من النساء ممن تعرّضن للعنف أبلغن عن الأمر، فيما أبلغ نسبة 5% من الرجال ممن تعرّضوا للتحرش.