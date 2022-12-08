أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي استمرار تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في هولندا خلال الشهر الماضي ليصل لأقل مستوياته منذ 5 أشهر، بفضل تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بنسبة 9ر9% سنويا، مقابل 3ر14% خلال الشهر السابق.

وبلغ معدل التضخم خلال الشهر الماضي أقل مستوى له منذ حزيران/يونيو الماضي عندما سجل 6ر8%.

كان العامل الرئيسي وراء تراجع معدل التضخم هو انخفاض معدل ارتفاع سعر الطاقة الذي سجل 70% سنويا مقابل ارتفاعه بنسبة 173% خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وزادت أسعار المرافق بنسبة 43ر4% سنويا خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في حين زادت أسعار الغذاء بنسبة 92ر1% سنويا. في الوقت نفسه ارتفع سعر خدمات النقل بنسبة 65ر0% مع ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 6ر0% سنويا.

وبلغ معدل التضخم في هولندا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي 3ر11% مقابل 8ر16% خلال الشهر السابق.