تُظهر الصورة الملتقطة في 9 سبتمبر 2022 مشهدا داخليا لاستاد لوسيل الاستاد الرئيسي لكأس العالم لكرة القدم 2022 في ضواحي العاصمة القطرية الدوحة (شينخوا)

في العاصمة القطرية الدوحــة، أصبــح اســتاد لوسيل المتلألئ ، حيث تُلعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المليئة بالنجوم، معلما جديدا وتُعرض صورتـه على النسخــة الجديــدة مـــن الأوراق النقـديــة فـئــة 10 ريالات في البلاد.

وسيستضيف الاستــاد الـذي يتسع لـ 80 ألف مقعـد، وجرى تصميمـــه وتشييــــده بشكـــل مشــترك من قــبل الصـين وقطر، الحفــل الختامــي للبطولة. وفي شوارع البلــد المضيــف، توفــر 3000 حافلــة صديقــة للبيئــة صينيـة الصنــع، وسائــل نـقــل خضراء للحــدث وتجــربة سـفر خضراء للمشجعين القادمين من جميع أنحاء العالم.

كما سلطت العناصر الصينية في كأس العالم الضوء على مشاريع رائدة أخرى بين الصين والدول العربية، مما يبرز التعاون المثمر والصداقة طويلة الأمد بينهما.

ومن المتوقع الآن أن تزداد العلاقات بينهما قوة مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المرتقـبــة إلى المملكــة العربيــة السعوديــة، حيث سيشــارك في القمة الصينيـة - العربيــة الأولى واجتمــاع قــادة الصين ومجلـس التعاون لدول الخليج العربي.

في عام 2016 حضر فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ وفخامة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفلا في مركز الملك عبد الله لبحوث ودراسات البترول وذلك لتدشين مصفاة نفط ياسرف وهو مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وسينوبيك الصينية وتعد المصفاة أكبر استثمار صيني في المملكة في عام 2019 التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ ولي العهد السعودي

محمد بن سلمان آل سعود في قاعة الشعب الكبرى في بكين

ثمار وفيرة

في عام 2016، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ المملكة العربيـــة السعوديــة، وأسفـــر التعـــاون متبــادل المنفعـة بين البلدين عن ثمــار وفيرة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 87.31 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة قدرها 30.1 في المائة على أساس سنوي. وفي المنطقة الأوسع، بلغ حجم تجارة الصين مع الدول العربية نحو 330 مليار دولار في عام 2021، بزيادة سنوية قدرها 37 في المائة.

ومن الأمثلة على التعاون شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) التي أنشأتها بشكل مشترك شركة أرامكو السعودية وشركة الصين للبتروكيماويات. ومنذ افتتاحها في عام 2016، شهدت الشركة تعاونا تقنيا وتجاريا واستثماريــا بين السعـــوديـــة والصين وأصبــحت واحــدا من المشـاريع التــي يتم تشغيلهـــا بشكل سلس في المنطقة.

على بعد حوالي 1500 كيلومتــر مــن مدينـــة ينبـــع الساحلية في السعودية، يعمل أول نظام نقل لخــط السكــك الحديــديـــة الخفيفـــة الكهربائيـة في مصر، تم تشييده بشكل مشترك من قبل شركات صينية ومصرية، منذ ما يقرب من نصف عام في القاهرة.

وقال حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق في جامعة عين شمس في القاهرة، إن هذا المشروع هو نواة لمزيـد من المشاريع المصرية الصينية في صناعـــة النقــــل وتوطــين تكنولوجيــا النقـل في مصر.

فيما ذكــر ناصر عبــد العال، أستاذ اللغة الصينية ونائب عميد كليـــة الألســن (اللغـات) بجامعة عين شمس، أن هذه المشاريع، كأمثلة على التعاون الصيني - العربي في إطار مبادرة الحزام والطريق، هي «مسارات مهمة» للدول العربية لتحقيق أهدافها التنموية.

وأشار سامر خير أحمد، وهو كاتب وخبير أردني متخصص في العلاقات العربيـة - الصينيـة، إلى أنه «من المهم أن تقدم الصين خبراتهــا في تطــويــر البنــيــة التحتية في العالم العربي في الموانئ والنقل الدولي الذي يربط المنطقة العربية بالعالم، مما سيساعد في جعل المنطقة العــربيـــة تستعيـــد مكانتـــها كحلقة وصــل بين آسيـا وأوروبا وأفريقيا».

وحتى تاريخه، وقعت الصين اتفاقيات تعاون في إطار مبادرة الحزام والطريــق مع 20 دولــة عربية وجامعة الــدول العربيـة. ونفذ الجانبان (الصين والدول العربية) ما يزيد عن 200 مشروع تعاون واسع النطاق في مجالات الطاقة والبنية التحتية وغيرهــا، استفـــاد منها قرابـــة ملياري شخص من كلا الجانبين.

ولمساعــدة الــدول العــربـيــة على مكافحة جائحة كوفيد-19، أرسلــت الصين خبـــراء طبيـين ولقاحات إليها وتبادلت الخبرات السريريــة مع الـدول التي كانت في أمس الحاجة إليها. وفي مصر والجزائــر والإمــارات العربــيــة المتحدة، ساعدت الصين في توطين إنتــاج اللقاحــات لتلبيـة الطلب المـحلي المتزايــد، مما يــدل على الصداقة المتزايدة والثقة المتبادلة مع الدول العربية.

وقال الرئيس شي في رسالة تهنئة بمناسبة انعقاد القمة الـ31 لجامعة الدول العربية في الأول من نوفمبر إن «الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لتعزيز الدعم المتبادل وتوسيع التعاون في جهد مشترك لبناء مجتمع صيني عـــربـــي ذي مستــقبــل مشترك للعصر الجديد، من أجل خلق مستقبل مشرق للعلاقات الصينيـــة - العربيـــة وتقــديـم مسـاهمـــات للســلام والتنميـــة العالميين».

عاملان أحدهما صيني والآخر سعودي يعملان في ورشة عمل بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) في ينبع بالمملكة العربية السعودية 2 يوليو 2018 (شينخوا)

توسيع نطاق التعاون

في بـــلاد ما بين النهريــن في العراق، لطــالمـــا هــدد التصـحر وتملح التربة بدفن مهد واحدة من أقدم الحضارات البشرية.

وقال سرمد كامل علي، نائب كبيـــر المهندســين الزراعييــــن في المجلـــس الحكومي لمكافحة التصحر في العراق، والذي كان في الصين في عام 2013 للتعلم حول مكافحة الرمال، إن حلمه هو نقل ما تعلمه من الصين إلى العراق وتحويل الصحـاري إلى واحات.

في العقد الماضي، قاد الرئيس الصينـــي التنمـيـــــة الخضــراء في البلاد، مما أسفر عن تحقيق نتائـج مبهرة. وتحتـــل الصــين المرتبة الأولى عالميا في مجال زرع الغابـــــات ونـمو الغطـــاء الحرجي، حيث ساهمت بربع مساحــة الغابـــات الجديــدة في العالم في السنوات الـ 10 الماضية.

وتواصل البلاد الالتزام بأهدافها المناخية وتنفيذ مشاريع التعاون مع الدول العربية لتوطيد التآزر بين إستراتيجياتها الإنمائية لتحقيق هذه الغاية.

وفي مجــال الطاقــة الجديدة، قامت الصين بتوسيع التعاون مع الدول العربية في مجــال الطاقـــة الشمسيـــة والريحيــة والكهرومائية، وأنشـــأت مركـــزا تدريبيـا صينيـا عربيــا للطاقة النظيفـــة، والمعمـــــل الصينــي المصري للطاقة المتجددة، ونفذت مشاريع تعاون مثل محطة الخرسعــة للطاقـــة الشمسيـــة بقـــدرة 800 ميغاوات في قطـــر ومنصـــات للطاقــــة الشمسيــة بــقدرة 186 ميغاوات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في مصر.

وقال الرئيس شي في محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأميــر محمــد بن سلمــــان في أبريل إن الجانب الصيني يدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكــة العربيـــة السعوديـــة ويرحـــب بمشاركة السعودية في مبادرة التنمية العالمية.

وقال ناصر عبد العال، أستاذ اللغة الصينية ونائـــب عميــــد كلية الألسن (اللغات) بجامعة عين شمس في مصر إن مبادرة التنميــة العالميــة تمنـح الصين وشركــاءها منصــة لتحقيـــق أهدافها الإنمائية في ضوء أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وأعلــن الرئيــس شي، أثنــاء ترؤسه للحوار رفيع المستوى حول التنمية العالمية في يونيو، عن نحو 30 إجراء مهما اتخذتها الصــين لتنفيـذ مبــادرة التنميـة العالميــة، ممــا دفع تنفيذ أجندة 2030 قدما.

وقال أحمد قنديل، رئيس وحدة الدراسات الدولية بمركز الأهــرام للـــدراســات السياسية والإستراتيجــية، إن المبــــادرات الصينيــة تتميــز بالحيــاديــة والموضوعية واحترام الأوضاع الداخلية للـدول النامــيــة، مع التركيز على رفع مستوى معيشة الشعوب، ولهذا السبب تلقت ترحيبـا كبيرا مـن الـدول النامية.

وبحلول شهر أكتوبر من هذا العام، أعربت أكثر من 100 دولة، بما فيها 17 دولة عربية، ومنظمة دولية عن دعمها لمبادرة التنمية العالمية، وانضمت أكثـر من 60 دولـــة، من بينها 12 دولة عربية، إلى مجموعـــة أصدقـــاء مبادرة التنمية العالمية.

في الصورة الملتقطة يوم 21 يناير 2016 الرئيس الصيني شي جين بينغ يلقي خطابًا في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة حول تعميق التعاون بين الصين ودول المنطقة

السلام والتنمية

على مدى سنوات، تعاملت الصين والدول العربية مع بعضها البعض بإخلاص، ووقفت جنبا إلى جنب في الكفاح من أجل نيل الاستقلال الوطني، وساعدت بعضها البعض على طريق التحديث. وهي تثمن أكثر من أي وقت مضى السلام والأمن بوصفهما شرطا مسبقا للتنمية.

وفي الوقت الـــذي تشـرع فيه الصين في رحلة جديدة لتحويل نفسها إلى دولة اشتراكية حديثة عظيمة من جميع النواحي، فإنها تظل ملتزمة بتقاسم فرص النمو مع الدول الأخرى، وخاصة الدول العربية التي هي في أمس الحاجة إلى التنمية والأمن والاستقرار.

وقال الرئيس شي في خطابه في مقر جامعـة الـدول العربيـة في عام 2016 إن مفتاح معالجة المشكـلات الشائكــة هو تسريــع التنمية، مشددا على أنه يتعين على الصــين والدول العربـيــة تعزيز التعاون والسعي معا من أجل السلام والتنمية للبشرية.

وفي رسالة تهنئــة أرسلهـا الرئيس شي بمناسبــة انعقــاد القمة العربية الـ31 في الجزائر العاصمة الشهر الماضي، قال الرئيس شي إن الجامعة العربية، الملتزمة بالسعي إلى تحقيق القوة من خلال الوحدة في العالم العربي، تعمل بنشاط على تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتبذل جهودا حثيثة لصون التعددية والمصالح المشتركة للدول النامية.

ويعتقد الخبراء أن دور الصين وخبرتها في التنمية الذاتية، بما في ذلك التصنيع والتحـديــث، مطلوبان بشكل خاص في إعادة إعمار البلدان المدمرة مثل سوريا وليبيا والعراق واليمن ولبنان.

وقال الخبير الأردني أحمد إن الدول العربية، التي عانت من الإمبريالية التي أعاقت عملية تنميتها رغم توفر الموارد، تريد أن تظهر أن لديها مسارات سياسيـة مستقلــة خاليـــة من التأثير الخارجي القديم، وتريد توسيــع تعاونهــا الاقتصــادي بشكـل حقيقـي مع دول كــبـرى، مثل الصين.

وأضاف أحمد أن هذه فرصة تـــاريخيـــة للــعــرب وعليـهـم اغتنامها.