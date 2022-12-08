نجحت الوساطة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لتبادل مسجونين بين واشنطن وموسكو، شمل الروسي فيكتور بوت ولاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر.



وأكد بيان سعودي- إماراتي مشترك، وصول المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة من واشنطن إلى أبوظبي.



وأضاف البيان: نشكر حكومتي أميركا وروسيا لتعاونهما لإنجاح وساطة تبادل السجناء. وتابع البيان: إن نجاح وساطة تبادل السجناء يعكس علاقات الصداقة مع أميركا وروسيا.