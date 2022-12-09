أكد الأمين العام لملتقى الإعلام العربي ماضي الخميس الأربعاء أن وسائل الاعلام العربية ستكون داعمة لكل الأنشطة لإنجاح فعاليات مؤتمر «بيروت عاصمة الاعلام العربي لعام 2023» على مدار عام كامل.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الخميس لـ «كونا» في ختام مشاركته في الاجتماعات التحضيرية السابقة لاحتفالات «بيروت عاصمة الاعلام العربي للعام 2023» التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



ولفت الخميس إلى أهمية تسليط الضوء على بيروت باعتبارها عاصمة الأدب والاعلام والثقافة في العالم العربي، داعيا الى أهمية عقد اجتماعات مع الاتحادات التي تمارس مهام اعلامية للتنسيق فيما بينها بشأن هذه الفعالية.



ونوه في هذا الاطار بمشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بالاعداد والتحضير للاحتفال ببيروت عاصمة للاعلام العربي وذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس وزراء الاعلام العرب في دورته العادية الـ52 في سبتمبر الماضي.



يذكر أن فكرة اختيار عاصمة للاعلام العربي بشكل سنوي كان قد تقدم بها الملتقى الاعلامي العربي كمقترح للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتم الترحيب بالمقترح واعتماده من قبل مجلس وزراء الاعلام العرب في عام 2016.



وتسهم هذه الفكرة في تطوير خطة إعلامية عربية مشتركة ومتجددة فضلا عن نشر معايير جودة الاعلام وخلق أشكال جديدة للترابط الاعلامي العربي سواء على المستوى المؤسسي أو على مستوى الإعلاميين أنفسهم.