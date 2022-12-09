ظاهر العدواني: العرب قدموا نتائج لافتة والفارق مع الأوروبيين يكمن في الاحتراف



سلمان السربل: مشكلة الكرة العربية في ضعف الدوريات المحلية



مصطفى مراد: المونديال شهد أكبر انتصارات تاريخية للعرب في دورة واحدة



أجرى التحقيق: مبارك الخالدي



قدمت المنتخبات العربية نتائج جيدة ولافتة في المونديال، عكست الرغبة الجامحة لدى الجماهير العربية في تجاوز عقدة المشاركة من اجل المشاركة فقط، وتخطيها للمنافسة على الوصول إلى أبعد مدى في مراحل البطولة العالمية.

وشهدت النسخة الحالية مشاركة قطر المستضيف ومنتخبات السعودية وتونس والمغرب والذي حمل لواء تشريف الكرة العربية ببلوغه الدور الربع نهائي في سابقة تاريخية، فيما اكتفى الأخضر السعودي بتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين 2-1، ومثله فوز تونسي على فرنسا 1-0.

«الأنباء» استطلعت آراء مجموعة من المدربين حول ما قدمته المنتخبات العربية في البطولة، فإلى التفاصيل:



في البداية، قال المدرب الوطني ظاهر العدواني ان المنتخبات العربية في إجمالا قدمت مستويات طيبة ونتائج مذهلة، باستثناء المنتخب القطري الذي كان اقل من المتوقع ولا نلومه على ذلك ربما لأسباب كثيرة، لكن البقية قدموا نتائج لافتة، فالمنتخب السعودي كان رائعا أمام الأرجنتين وكسر كل الحواجز بفوز تاريخي فتح شهية بقية المنتخبات العربية والآسيوية، ولكن للأسف لم تسعفه دكة البدلاء بعد مداهمة الإصابات لعناصر أساسية، وكذلك المنتخب التونسي الذي كانت بدايته جيدة لكنه لم يواصل المشوار ويكفيه الفوز التاريخي على فرنسا المرشح القوي للقب، فيما أذهل أسود الأطلس الجميع بالروح والعزيمة والإصرار.



وأضاف: بشكل عام هناك تطور ملموس في الكرة العربية مؤخرا، رغم ان هناك فارقا كبيرا بين الكرة العربية والكرة في أوروبا وأميركا، وذلك بسبب الاحتراف، ولعل ذلك ما يفسر مقارعة المغرب للكبار لأن أغلب اللاعبين خاضوا تجارب احترافية في الدوريات الأوروبية فهم لا يعانون من الرهبة ويمتلكون خبرات ومهارات أساسية استفاد منها منتخب المغرب في المونديال.



طفرة مؤقتة



من جانبه، قال المدرب سلمان السربل إننا سعدنا كثيرا بالنتائج التي تحققت في بعض المباريات، لكنها للأسف «طفرة مؤقتة» وتمنينا لو استمرت الانتصارات، ولكن مشكلة الكرة العربية تكمن في ضعف الدوريات المحلية مقارنة بالدوريات في أوروبا وأميركا، فهناك يطبق نظام الاحتراف بحذافيره، وتبقى الكرة العربية تصارع الرغبة الحقيقية في الاحتراف والواقع المحلي.



وأكد السربل انه لابد من العمل الجاد والعملي إذا ما اردنا تطوير فكر وأداء اللاعبين عبر الانتقال الى الاحتراف الحقيقي، فلا يمكن ان يقارع اللاعب العربي نظيره الأوروبي دون ان يكون هناك إعداد بدني خاص ومتواصل واحتكاك مباشر مع المنتخبات المتطورة لكسب الثقة وتطوير المهارات، والدليل على ذلك ما قدمه بعض اللاعبين العرب مع منتخباتهم وهم قادمون من دوريات عالمية، فكانت الفائدة الحقيقية التي انعكست على أداء المنتخب ومنهم المغاربة.



مونديال تاريخي



بدوره، أشاد المدرب مصطفى مراد بالمونديال التاريخي ونتائج المنتخبات العربية. وقال: نجحت قطر في تنظيم مونديال مذهل بكل المقاييس وفي افضل صورة، ومن المفارقات ان المونديال شهد أكبر انتصارات تاريخية للمنتخبات العربية في دورة واحدة، حيث فوز الأخضر السعودي على الأرجنتين، وتونس على فرنسا، والمغرب على بلجيكا وإسبانيا.



وأضاف ان هناك أسبابا كثيرة وراء الظهور المشرف للمغرب، فتشكيلته مجموعة من اللاعبين المحترفين في اكبر الدوريات العالمية، ووجود مدرب وطني مميز دائما ينجح في خلق توليفة مناسبة لكل مباراة مع رفع الروح المعنوية بالطابع الوطني وسقف الطموحات اصبح عاليا، أما منتخب قطر فمن وجهة نظري فإن المنتخب القطري لم يشارك في مباريات رسمية قبل البطولة مباشرة، ولهذا الأمر مردود فني كبير، وفيما يخص المنتخب السعودي فقد فاجأنا بانتصار كبير على الأرجنتين بأداء بطولي لكنه افتقد التركيز وعانى من الإصابات.

ولفت مراد إلى ان المنتخب التونسي كانت مهمته صعبة وأوقعه الحظ في مجموعة قوية وبدأ مشواره بتعادل سلبي مع الدنمارك وخسر من استراليا وقدم عرضا بطوليا مع فرنسا تكلل بالفوز، ولولا سوء الحظ أمام استراليا والدنمارك لاختلف مشوارهما في البطولة.