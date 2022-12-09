

النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا اللاعب (34 عاما) والذي سيعتزل دوليا بعد نهاية مونديال قطر، لعب مع كبار أوروبا وترك بصمة واضحة في تسجيل الأهداف وصناعتها أو المهارة الكروية ولكن لم يحظ بالتغطية الإعلامية التي يستحقها.



يعد الأرجنتيني دي ماريا أكثر اللاعبين مظلومية في عالم الكرة، وقد تخرج في أكاديمية روزاريو سنترال ولعب مع فريقه الأول بين عامي 2005 و2007، ثم انتقل إلى أوروبا من بوابة بنفيكا البرتغالي وبقي معه من 2007 إلى 2010 وسجل معه 15 هدفا وصنع 28 في 119 مباراة، وفاز معه بلقب الدوري ولقبين بالكأس.



ومن بنفيكا ذهب إلى ريال مدريد وهناك أمضى 4 سنوات (2010 إلى 2014) وسجل معه 36 هدفا وصنع 84 في 190 مباراة، وفاز معه بـ 6 ألقاب، بينها لقب «الليغا» ولقب دوري الأبطال، وانضم إلى مان يونايتد، ولعب دي ماريات مع مان يونايتد موسم 2014-2015 سجل خلاله 4 أهداف وصنع 12 هدفا في 32 مباراة فقط، وتربطه علاقة متوترة مع المدرب الهولندي ليونايتد في ذلك الوقت، ومدرب هولندا حاليا، حيث اعتبره النجم الأرجنتيني السبب وراء فشل تجربته في انجلترا، ومغادرته النادي الانجليزي، لقلة إشراكه في المباريات.

واستعاد دي ماريا مستواه عندما انتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي ولعب معه 7 سنوات من 2015 حتى 2022، وسجل بقميصه 92 هدفا وصنع 119 في 295 مباراة، وظفر معه بـ18 لقبا، انتقل بعدها إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في تجربة أخرى كبيرة.