يعتبر مدرب هولندا، لويس فان غال، من مدرسة ملتزمة لا تخالف مبادئها، لكنه وضعها جانبا بعض الشيء عندما أعاد الروح الى جسد نجمه «المصاب» ممفيس ديباي، مؤكدا إيمانه الكبير به عشية مونديال قطر 2022.



أصيب ديباي في أوتار الركبة أثناء مشاركته الدولية في سبتمبر واستغرق تعافيه وقتا أطول من المتوقع، لكن فان غال اظهر استعدادا للتعامل مع لياقة ثاني أفضل هداف للبلاد.



وقال فان غال عندما أعلن عن تشكيلته الشهر الماضي «كان ممفيس مهما جدا لهذه المجموعة، ليس فقط كلاعب كرة قدم ولكن أيضا كإنسان، لذا نعم، لقد تركت مساحة مفتوحة له»، موضحا انه لاعب استثنائي ولذا فقد تركت مبادئي جانبا لأنني أعتبره مهما للغاية لفريقي، وقد شرحت هذا للاعبين، وأنني أفعل كل هذا من أجل ممفيس، وقبل اللاعبون ذلك.



بدأ ديباي مسيرته الدولية عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما، واحتل مع منتخب بلاده المركز الثالث تحت قيادة فان غال نفسه في كأس العالم 2014، لكنه كان جزءا من الفريق الذي غاب عن المشاركة في روسيا قبل أربع سنوات.

أعاد فان غال بحذر ديباي إلى الفريق، واستخدمه بديلا في أول مباراتين لهولندا في البطولة.

فساعد في صنع أحد الأهداف عندما فازت هولندا 2-0 على السنغال في مباراتها الافتتاحية، ولعب الشوط الثاني بالتعادل 1-1 مع الإكوادور. ثم بدأ ديباي أول مباراة له منذ أكثر من شهرين، حيث حسم المنتخب البرتقالي مكانه في الأدوار الإقصائية بفوزه 2-0 على قطر المضيفة.