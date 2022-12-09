ذكر مدرب منتخب هولندا لويس فان غال عن اللقاء المرتقب الذي ينتظره أمام الأرجنتين اليوم، أن هناك حسابا يريد تصفيته بسبب ما حدث في كأس العالم 2014، وقال: «لا أحب أن أعود إلى الوراء ولكن اعتقدت أننا سنفوز في هذه المباراة».



وتحدث مدرب هولندا عن ليونيل ميسي، قائلا: «ميسي هو أخطر لاعب في الأرجنتين وأكثر إبداعا، ومن ناحية أخرى لا يلعب كثيرا على الخصم عندما يفقد أو يخسر الكرة، فإنه لا يشارك كثيرا، فهذا يمنحنا فرصة»، وعن كيفية إيقاف خطورة ميسي، قال لويس فان غال: «لن أخبرك سترى، نريد أن نكون أبطال العالم، لقد قلت ذلك مبكرا وقبِل اللاعبون هذا الهدف، حتى لو لم تكن هذه الفرصة الأعظم، فإننا نريد اغتنامها».



بدوره، قال مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني: «لا يجب أن يقتصر تفكيرنا على الهجوم فقط، لو حدث ذلك سندفع الثمن غاليا بكل أسف، الدفاع مهم للغاية ويجب أن يكون لنا مردود متوازن في الميدان»، مضيفا: بالطبع يمكننا الفوز على هولندا، نحن لسنا الإكوادور، لدينا الجودة للانتصار، لكن المشكلة أن هذا الفريق يقدم كل شيء، في بعض الأوقات يظهر بشكل جيد وفي مرات أخرى بحلة سيئة، لكن لا أحد يدخر جهده في فريقي.



وتمنى سكالوني أن تحسم المباراة قبل ركلات الترجيح، مضيفا: نحن لا نفكر في الركلات الترجيحية ولم نحدد بعد من يسددها، وسأقرر التشكيل الأساسي بعد التمرين الأخير، وسنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن بلدنا، والمنتخبات المتواجدة في هذا الدور كلها مرشحة لنيل اللقب. وتوقع سكالوني أن تكون المباراة ممتعة، مضيفا أن منتخب هولندا يمتاز بطبيعة هجومية، الكل يدافع والكل يهاجم، وأعتبرهم نموذجا لكرة القدم الحديثة كما يجب أن يكون، وما قاله لويس فان غال في هذا الصدد لا يعد لغزاً.





