كان حارس مرمى البرازيل الحالي أليسون بيكر لايزال طفلا صغيرا عندما ارتمى كلاوديو تافاريل إلى اليسار ليبعد ركلة الترجيح التي نفذها دانييلي ماسارو ويساهم بفوز «سيليساو» بركلات الترجيح على إيطاليا في نهائي كأس العالم 1994.



بعد نحو ثلاثة عقود من مساعدة البرازيل للفوز بكأس العالم للمرة الرابعة، يحاول تافاريل مساعدة العملاق الأميركي الجنوبي على احراز لقبه السادس وتعزيز رقمه القياسي.



في الوقت الحالي، يتولى تافاريل (56 عاما) الحليق الرأس تدريب حراس مرمى «سيليساو» ويعمل مع أليسون وكذلك حارس مان سيتي الإنجليزي إيدرسون وويفيرتون من بالميراس بطل البرازيل.



اذا كان التركيز عموما في المنتخب البرازيلي ينصب على الهجوم الاستعراضي، يمكن القول إن تافاريل لديه أفضل ثلاثة حراس مرمى في أي منتخب مشارك في كأس العالم الحالية حيث تستعد البرازيل لمواجهة كرواتيا.



ينظر الى تافاريل كأحد اعظم حراس المرمى في البرازيل على الإطلاق، ويعمل في طاقم المنتخب الوطني منذ عام 2014، لكن منذ العام الماضي شارك في دور مدرب حراسة المرمى تحت قيادة المدرب الالماني يورغن كلوب في ليفربول.



ومن الواضح أن أليسون بيكر هو الخيار الأول لتافاريل، حيث بدأ إيدرسون المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد الكاميرون، في حين شارك ويفيرتون في وقت متأخر ضد كوريا الجنوبية.