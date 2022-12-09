يريد منتخب البرازيل ولاعبوه الذين رقصوا طويلا بعد كل هدف في مرمى كوريا الجنوبية في ثمن النهائي، مواصلة النسج على المنوال ذاته عندما يواجهون كرواتيا المتجددة في الدور ربع النهائي، اليوم على ستاد المدينة التعليمية في ربع نهائي مونديال 2022.



تحول الفوز البرازيلي على المنتخب الآسيوي 4-1 في ثمن النهائي الى كرنفال في المدرجات وعلى أرضية الملعب، حيث تناغم اللاعبون مع الجمهور فشكلوا دائرة صغرى داخل الملعب للاحتفال بكل من الأهداف الـ 4، فكانت احتفالاتهم امتدادا لتلك في المدرجات، وأكدت اللحمة الكبيرة بين مختلف أفراده.



ولم يتردد المهاجم ريشارليسون الذي قام برقصة «الحمام» في التوجه مباشرة بعد تسجيله الهدف الثالث الى مدربه الذي قام بدوره بالرقص.



وبعد دور مجموعات من دون تألق واضح، اظهرت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات (رقم قياسي)، وجهها الحقيقي ضد كوريا الجنوبية بفوز عريض 4-1 في مباراة حسمت نتيجتها في الشوط الاول واكتفت بإدارتها في الشوط الثاني.



شهدت المباراة عودة نجمها نيمار بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين في دور المجموعات ضد سويسرا وأمام الكاميرون.



وسجل نيمار هدفا من ركلة جزاء، ليرفع رصيده الى 76 هدفا دوليا وبات على بعد هدف واحد من معادلة رقم الأسطورة بيليه كأفضل مسجل مع منتخب بلاده.



وقال نيمار:«نحن نحلم بإحراز الكأس وهذا أمر واضح، لكن يتعين علينا ان نخطو كل خطوة على حدة».



ويملك المنتخب البرازيلي أكثر من ورقة رابحة، لاسيما في خط المقدمة الذي يضم ريشارليسون الذي سجل 3 أهداف حتى الآن، بالإضافة الى فينيسيوس جونيور ونيمار، كما انه يتمتع بالخبرة في مختلف خطوطه بدءا من الحارس أليسون بيكر مرورا بثنائي قلب الدفاع المكون من ماركينيوس وتياغو سيلفا وصولا الى خط الوسط بوجود كازيميرو.



في المقابل، قامت كرواتيا بتجديد تشكيلتها منذ حلولها وصيفة في نسخة مونديال 2018 ولم يتبق سوى عدد قليل من المحاربين القدامى بينهم القائد الملهم لوكا مودريتش والجناح إيفان بيريشيتش.



وقال مدربها زلاتكو داليتش عن مواجهة منتخب «السامبا»: «البرازيل هي المرشحة بطبيعة الحال، تملك فريقا مخيفا، ويمكن القول بأن لديهم أجواء رائعة في الفريق، ويملكون أفضل اللاعبين العالميين ونيمار عاد من الإصابة».



وعن مفتاح الفوز في مواجهة البرازيل، يجيب «يجب أن نكون أذكياء للغاية في أسلوبنا، لا يمكننا الانفتاح كثيرا أمام البرازيل لكن لا يمكننا أيضا الاكتفاء بالدفاع».



المباراة هي المواجهة الثالثة بين البرازيل وكرواتيا في النهائيات وقد فازت الاولى 1-0 في مونديال 2006، و3-1 في مونديال 2014 عندما استضافت البطولة.



وقبل فوزها الكبير على كوريا الجنوبية، تفوقت البرازيل على صربيا 2-0 وسويسرا 1-0 ثم خسرت بتشكيلة رديفة بعد ضمان تأهلها أمام الكاميرون 0-1 لأول مرة أمام خصم أفريقي.



أما كرواتيا، فحلت ثانية في مجموعتها وراء المغرب الذي تعادلت معه افتتاحا، ثم تغلبت على كندا 4-1 وتعادلت مع بلجيكا دون أهداف، وفي ثمن النهائي، تفوقت على اليابان بركلات الترجيح 3-1 مع 3 صدات لحارسها دومينيك ليفاكوفيتش، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والاضافي.