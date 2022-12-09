يواصل إيفان بيريسيتش تألقه مع منتخب كرواتيا في النسخة الحالية من كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر، وقد سجل بيريسيتش هدف التعادل لكرواتيا أمام اليابان في ثمن النهائي (56) برأسية قوية بعد عرضية من ديان لوفرين، ليصبح بيريسيتش رابع لاعب يسجل في آخر 3 نسخ من كأس العالم بعد كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وشيردان شاكيري.



وسجل إيفان هدفه الـ 33 مع كرواتيا ليكون ثاني الهدافين التاريخيين بالتساوي مع ماريو ماندجوكيتش، وهو الهدف السادس لبيريسيتش في كأس العالم أكثر من أي لاعب كرواتي آخر في التاريخ.

كما ساهم بيريسيتش في عشرة أهداف خلال 14 مباراة من كأس العالم منذ 2014، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين مساهمة في هذه الفترة بعد ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، ويعد إيفان أول لاعب كرواتي يسجل في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم.

وبات ابن الـ 33 عاما أول لاعب كرواتي يسجل عشرة أهداف في البطولات الكبرى متخطيا رقم دافور سوكر، ويلعب بيريسيتش مباراته الـ 121 مع منتخب كرواتيا، عندما يلتقي نظيره المنتخب البرازيلي مساء اليوم، سجل خلالها النجم الكرواتي 34 هدفا وصنع 27 آخرين.



ويعد إيفان بيريسيتش جزءا مهما من مسيرة منتخب كرواتيا في بطولة 2022، كما كان له دور رئيس فيما وصل إليه منتخب بلاده في نسختي كأس العالم الماضيتين، وتماما كما كان لوكا مودريتش، وماتيو كوفاسيتش استثنائيين في خط الوسط، كان إيفان بيريسيتش أحد أفضل الأجنحة في كل من البطولتين.