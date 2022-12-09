

ذكر المدير الفني لمنتخب البرازيل تيتي أن المباراة ضد كرواتيا اليوم الجمعة بحاجة لأقصى درجات التركيز من الجميع، وقال: «أتحمل مسؤولية تدريب منتخب البرازيل وكل تركيزه على تخطي المنافسين، وليس أشياء خارج الملعب أو احتفالات برقصات معينة، والاحتفال برقصات «السامبا» أمر لا يقلل من المنافسين، بل هو أمر يمثل جزءا من ثقافة البرازيل».



وأشاد تيتي بمنافسه منتخب كرواتيا، مؤكدا أنه قوي بدنيا ويصمد ويقاتل داخل الملعب بجانب امتلاكه لاعبين تخطوا الثلاثين عاما وينشطون في أندية أوروبا، وهو أمر مهم للغاية يمنحهم الثقة والخبرة، مضيفا: المنتخب البرازيلي يحاول تسجيل الأهداف في بداية المباراة ويضغط بقوة من أجل التسجيل مبكرا، مؤكدا أنه يحترم جميع المنافسين كما أنه على دراية كاملة بطريقة لعب المنتخب الكرواتي.



من جانبه، أكد زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا لكرة القدم، أن فريقه لا يخشى مواجهة منتخب البرازيل، وقال: «هم المرشحون الأوفر حظا، دعونا نواجه الأمر، إنهم أقوى وأفضل منتخب في كأس العالم»، مضيفا: أعتقد أن أمامنا اختبارا رائعا، مهمة صعبة ضد الفريق الذي يلعب بالعديد من اللاعبين الرائعين الذين يمتازون بالسرعة.



وشدد داليتش على أنه لا ينبغي استبعاد صعود المنتخب الكرواتي، الذي بلغ الدور قبل النهائي بالمونديال في مشاركتيه الوحيدتين بدور الثمانية للبطولة عامي 1998 و2018، مضيفا: أعتقد أنه ليس لدينا ما نخشاه، نحن بحاجة لدخول المباراة بإيمان كبير، وثقة بالنفس، والبحث عن فرصنا، وسنستمتع بمواجهة البرازيل، هذا كل شيء.