الفعاليات الثقافية المصاحبة للبطولة وفرت للجماهير فرصة التعرف على التراث القطري والخليجي



أجرى الحوار: أسامة دياب



أكد السفير الكوري لدى البلاد تشونغ بيونغ ها أن منتخب بلاده خرج من الباب الكبير بعد أن أدى مباريات قوية نالت استحسان الجميع على الرغم من وجوده في مجموعة صعبة وغياب عدد من العناصر الأساسية بسبب الإصابات، لافتا إلى أن أداء المنتخب الكوري كان رائعا، ومعربا عن ثقته في قدرته على صناعة الفارق في البطولات القادمة.



وعن تنظيم قطر للبطولة الحالية لكأس العالم كونها أول بطولة تنظم في دولة عربية، قال السفير الكوري في لقاء خاص لـ «الأنباء» ان البدايات دائما لها سحر وجمال خاص، لافتا إلى أن كأس العالم في نسختها الحالية فرصة مواتية لاكتشاف قطر بشكل خاص والعالم العربي والمنطقة بصفة عامة، وموضحا أن حفل الافتتاح كان ساحرا وخصوصا بمشاركة المغني الكوري جيون جونقكوك، مشيدا باختيار قطر للفعاليات الثقافية المصاحبة لكأس العالم، حيث وفرت أرضية ملائمة للجماهير لفهم التراث القطري والخليجي.

وإلى تفاصيل الحوار:



كيف ترى تنظيم كأس العالم لأول مرة في دولة عربية؟



٭ بالفعل، البطولة الحالية لكأس العالم هي أول بطولة تنظمها دولة عربية، وعادة ما يكون للبدايات سحر وجمال خاص، فضلا عن كونها البطولة الأولى التي يتم تنظيمها بعد جائحة كورونا.

وأعتقد أنها فرصة مهمة للشعوب من مختلف أنحاء العالم أن يتوحدوا تحت شعار الرياضة واللعب النظيف في كأس العالم البطولة الأهم في عالم كرة القدم، بالإضافة أن هذه البطولة تحمل رسالة مهمة مفادها قدرة الدول العربية على تنظيم البطولات والمواعيد الكبرى، وهي أيضا فرصة مواتية للبعض من مختلف أنحاء العالم لتغير فكرتهم النمطية عن العالم العربي بفضل فعل الساحرة المستديرة والتي تختلف ادواتها عن السياسة والتي تعتبر أكثر تعقيدا.



ما انطباعك عن حفل الافتتاح؟



٭ حفل الافتتاح كان ساحرا، خصوصا بمشاركة المغني الكوري جيون جونقكوك، الذي كان أداؤه رائعا وهو عضو ومغن رئيسي لفرقة بي تي أس الكورية، ويعد من أشهر المطربين في كوريا، على الرغم من صغر سنه.

فالتبادل الثقافي مهم جدا في بناء جسور التواصل بين الشعوب، ولقد كان اختيار قطر للفعاليات الثقافية المصاحبة لكأس العالم صائبا، حيث وفرت أرضية ملائمة للجماهير للتعرف على التراث الثقافي القطري بصفة خاصة والخليجي بصفة عامة.



كيف كانت استعدادات المنتخب الكوري للبطولة.



٭ فريقنا استعد جيدا للبطولة رغم الإصابات التي تعرض لها بعض لاعبينا الأساسيين قبل البطولة، لكن بصفة عامة أرى أن استعدادات اللاعبين والجهاز الفني كانت على قدر الحدث الكبير، منتخبنا يضم تشكيلة متجانسة من اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات عالية ولعل أبرزهم سو هيونج مين لاعب توتنهام.



كيف تقيم أداء المنتخب الكوري من أول مباراة حتى الخروج من البطولة؟



٭ أداء المنتخب الكوري كان رائعا ونثق في قدرته على صناعة الفارق في البطولات القادمة، وأعتقد أن الشعب الكوري فخور بمنتخب وبأداء اللاعبين ووصولهم إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم وحصوله على المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، حيث تعادل مع الاورغواي وخسر أمام غانا وفاز على البرتغال وخسر في الدور الثاني أمام البرازيل، ولكن هذه هي كرة القدم، مكسب وخسارة.

وبصفة عامة فإن المنتخب الكوري خرج من الباب الكبير وأدى مباريات قوية نالت استحسان الجميع وخصوصا أن مجموعته كانت صعبة للغاية وأتمنى له التوفيق في البطولات القادمة.



من تتوقع أن يلعب النهائي؟ ومن سيفوز باللقب الغالي؟



٭ كنت آمل حقا أن يقاتل المنتخب الكوري من أجل الوصول للنهائيات، ولكنها كرة القدم.

أما عن النهائي فلا املك «بلورة سحرية» ولكن أتمنى أن يصل للنهائي أفضل منتخبين وأن يفوز الأفضل فيهما.