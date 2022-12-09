بلجيكا خالف التوقعات.. وتمنيت تواجد الأخضر السعودي في الدور الثاني

فرنسا والبرازيل والبرتغال الأقرب لنصف النهائي.. والمغرب «الحصان الأسود»



هادي العنزي



في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلابد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.

«الأنباء» التقت بدر حجي أحد نجوم الكرة الكويتية، لاعب نادي كاظمة، والمنتخب الوطني سابقا، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



منتخب توقعت ان يتألق في الدور الأول وخالف توقعاتك؟



٭ بلجيكا خالف التوقعات، ورغم تواجد عدد غير قليل من النجوم بين صفوفه، إلا أنه لم يأت بجديد في المونديال، وقدم أداء متواضعا جدا، وأجهل السبب الحقيقي وراء ذلك وإن كان المدرب أحد الأسباب.

على الطرف الآخر كان منتخب صربيا من بين الفرق التي تستحق التواجد في دور الـ 16 عطفا على أدائه في دور المجموعات، وقدم مستويات متميزة، وتمنيت تواجد الأخضر السعودي في الدور الثاني.



تقييمك لأداء المنتخبات العربية؟



٭ قدمت كأس العالم الكرة العربية بأفضل صورها بواسطة المنتخب المغربي الذي يعد الأفضل، من حيث الأداء والنتائج، وذلك لأسباب من أهمها احتراف أغلب لاعبيه في أفضل الأندية الأوروبية، بالإضافة إلى خوضه العديد من المشاركات المختلفة الدولية، وعودة حكيم زياش والقيادة المتميزة للمدرب وليد الركراكي.



انطباعك عن مواجهات دور الـ 16؟



٭ شهدنا تفوق الفرق التي تمتاز بالمهارة الفردية والجماعية على حد سواء، ما يجعل الحلول متوافرة لديها، وعلى سبيل المثال رأينا المنتخب البرازيلي، حيث المتعة الفردية والجماعية معا.



المنتخبات الأقرب لبلوغ المربع الذهبي؟



٭ فرنسا، والبرازيل، والبرتغال، والأرجنتين.



منتخب تشجعه ولماذا؟



٭ أتمنى أن يفوز المنتخب الهولندي باللقب، وقد بدأت بتشجيعه منذ عام 1978، ولعل سبب حبي له جماعية اللعب، وطريقتهم الدائمة باللعب 3-5-2 والتي لعبتها مع كاظمة والمنتخب لسنوات طوال، وهي طريقة ممتعة بدرجة كبيرة.



من تتوقع ان يكون «الحصان الأسود» للمونديال؟



٭ المنتخب المغربي قدم أداء جيدا، وبعد تجاوزه لمنتخب إسبانيا وتأهله إلى الدور ربع النهائي فهو يستحق أن يطلق عليه لقب «الحصان الأسود».



من سيكون نجم المونديال؟



٭ أعتقد أن نجومية النسخة الحالية لكأس العالم تنحصر بين الفرنسي كليان مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.



هل ساهمت التقنية التكنولوجية الحديثة في إحداث إضافة إلى كرة القدم؟



٭ حلاوة كرة القدم بأخطائها، بلحظاتها الصعبة، في أغلب الأحيان نشاهد مبالغة في استخدام التقنية وهذا من شأنه الإضرار بكرة القدم وكأس العالم تحديدا وإفقاده متعته.



من برأيك سيكون أفضل لاعب واعد؟



٭ هذه النسخة من المونديال لم تكشف لنا عن نجم شاب جديد، ويرجع ذلك إلى طرق التدريب التي تعتمد على اللعب الجماعي، مما أدى إلى اختفاء المواهب.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



٭ أعتقد أن بيكر حارس المنتخب البرازيلي يعد الأفضل، خاصة أنه قدم مستويات جيدة مع «السامبا» البرازيلي.



كيف تنظر الى صراع الهدافين في البطولة؟



٭ كليان مبابي قادر على حسم لقب الهداف.



هل تعتقد أن رونالدو وميسي ظهرا بمستوى جيد حتى الآن؟



٭ ليونيل ميسي قدم الكثير مع المنتخب الأرجنتيني في المونديال الحالي، وتواجده عامل مهم جدا مع الفريق، ويشكل مصدر قلق دائم على مرمى الخصم، وهو أفضل من رونالدو في المونديال، وذلك لفارق العمر، ولطريقة اللعب التي تخدمه، وعلى الطرف الآخر فإن تقدم عمر رونالدو يجب أن يؤخذ بالحسبان، وعلى لاعبي البرتغال تقليل الاعتماد عليه لعدم إرهاقه.



لاعب افتقدته البطولة؟



٭ افتقدت الفرنسي كريم بنزيمة.



كيف تنظر الى تنظيم قطر للبطولة؟



٭ لن نرى كأس عالم مشابهة لهذه النسخة مستقبلا، وقد تهيأت قطر جيدا للحدث الكروي الأكبر، وكانوا على مستوى الحدث اقتصاديا، ورياضيا، والجميع ظهر سعيدا، ومما ميز النخسة القطرية إظهار سماحة الدين الإسلامي، والعادات العربية الأصيلة في أبهى صورها.