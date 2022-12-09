ناصر العنزي



البرازيليون يقولون ليتنا نواجه الارجنتين لنخرجهم من كأس العالم كما أخرجونا آخر مرة في مونديال ايطاليا 1990، والأرجنتيون يردون: اهلا وسهلا مثلما تريدون، ولنكرر كيف مرر دييغو مارادونا الكرة من بين أقدامكم إلى كانيجيا ونسجل في مرمامكم، ويرد البرازيليون ويقولون: وهل نسيتم زيكو وسقراط كيف تلاعبا بكما وحدهما في مونديال 1982 بوجود مارادونا الدي خرج مطرودا بالبطاقة الحمراء وهو صغير بعمر 20 عاما؟ لا لم ننس ولكن مارادونا أفضل من بيليه.

ويكمل الارجنتينيون نحن نقول في موروثنا الشعبي ونغني بلحن جميل: البرازيل قولي كيف تشعرين الآن، أقسم بأنه رغم مرور السنين لن ننسى أبدا، دييغو تلاعب بهم وكانيجيا سجل عليهم، منذ ايطاليا 90 لم تتوقفوا عن البكاء، سوف تشاهدون ميسي وهو يجلب لنا الكأس، مارادونا أفضل من بيليه.



٭ اليوم يومكم عشاق الكرة ونجومها، البرازيل تهدد كرواتيا، والأرجنتين تتوعد هولندا، والفائزان من المباراتين سيلتقيان في الدور نصف النهائي، والأمنيات أن تكون بين «السامبا» و«التانغو» والأولى تعني موسيقى برازيلية من جذور أفريقية، والثانية نوع موسيقى مصاحب للرقصات أصله من بيونس آيرس، والبرازيل أرقاما ونتائج وأهدافا أفضل من خصمها كرواتيا وكفتها أرجح فنيا لعبور المواجهة، والبرازيليون يرون في هذه البطولة ما لا يراه غيرهم بعدما غابوا عن اللقب منذ مونديال 2002.



٭ مواجهة الارجنتين وهولندا يصعب التكهن بها، فمن الممكن أن تفوز هولندا وليس في ذلك مفاجأة، فالطواحين البرتقالية تملك ما تملكه الأرجنتين باستثناء ميسي ومنها شخصية المنافس بعدما حلت وصيفة في ثلاث نسخ آخرها في مونديال جنوب افريقيا 2010، وقد تجنب الهولنديون مواجهة الفرق الكبيرة بعد تصدرهم مجموعة سهلة ثم تخطوا أميركا في دور الـ16، ومواجهة اليوم ستكون الاختبار الحقيقي لهم ولمدربهم فان غال، في حين ان الارجنتين تحتمي بنجمها ليو ميسي لتحقيق اللقب بعد أن غابت عن التتويج منذ مكسيكو 1986. وقد ظهرت احصائية تشير إلى أن ميسي اكثر اللاعبين «مشيا» داخل الملعب لكنه مشيا لغاية في نفسه فمثله لا يمشي عبثا.



٭ مثلما هزم إسبانيا فهو قادر على هزيمة البرتغاليين، فهل يفعلها نجوم المغرب غدا ويتأهلون إلى الدور نصف النهائي، بإذن الله قادرون، فالكرة ساهمت بعد التطور التكنولوجي في إعطاء كل ذي حق حقه، فالكوريون تمكنوا من البرتغال، والمغرب أفضل من الكوريين عناصر ونظاما دفاعيا، وحارس مرمى «ياسين بونو» يبعث الطمأنينة في نفوس لاعبيه، نعم، البرتغال أفضل من إسبانيا بمراحل ويعتمد مدربه سانتوس على عناصر هجومية قوية، ولكن يمكن التعامل معها بالقول الشائع «ما يفك الحديد إلا الحديد».



٭ حرب المائة عام بين انجلترا وفرنسا أشهر الحروب بين البلدين قبل ان تتوقف عام 1453، وغدا السبت ستكون الحرب «العالمية» الكروية بينهما لتجديد الصراع الطويل بين المنتخبين في الملاعب لمدة «90» دقيقة قابلة للزيادة، فهل تصيح الديوك الفرنسية أم يسكتها زئير الأسود الثلاثة، فرنسا حاملة اللقب تعيش حالة مزدهرة فنيا وبدنيا ومعنويا، وانجلترا مكتملة الصفوف، وستشهد المواجهة مباراة أخرى بين الفرنسي مبابي والظهير الانجليزي كايل والكر، صراع بين «المخ والعضلات».