

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



كشف المدير التنفيذي لعمليات النقل بلجنة المشاريع والإرث عبدالعزيز المولوي، عن إحصائيات صادرة عن وزارة المواصلات عن عدد الركاب عبر مترو الدوحة وترام لوسيل وحافلات النقل العام، وذلك منذ انطلاق مونديال قطر 2022.



وقال المولوي لـ«الأنباء» إن عدد الركاب عبر مترو الدوحة بلغ 11 مليون راكب، أما حافلات النقل العام فسجلت نحو نقل 3.8 ملايين مشجع خلال منافسات البطولة، فيما يخص استخدام سيارات الأجرة «كروه، أوبر، كريم» فقد سجلت نحو 700 ألف راكب، مضيفا أن شبكة النقل العام شهدت كثافة تشغيلية كبيرة بالتزامن مع مونديال قطر 2022.



وأوضح المولوي أن شبكة (الريل) قدمت تجربة نقل عالمية المستوى لجماهير المونديال، وذلك من خلال 37 محطة في شبكة مترو الدوحة و7 محطات في شبكة ترام لوسيل، والتي تخدم جميع ملاعب البطولة الثمانية، ومعظم مناطق الفعاليات والمشجعين في الدوحة وحولها، بما في ذلك مهرجان «فيفا» للمشجعين، ومناطق الفعاليات حول الكورنيش وغيرهما.



وبسؤاله عن إلغاء شرط الحصول على بطاقة «هيا» لدخول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقيمين فيها، أجاب بأن ذلك جاء من أجل الاستمتاع بالأجواء المصاحبة لمونديال قطر، حيث لم يتسن لهم حضور مباريات البطولة منذ البداية، مؤكدا أن جاهزية قطر في استقبال أعداد غفيرة من الجماهير خلال الفترة القادمة، حيث يتبقى 8 مباريات في البطولة.



وأكد المولوي دعمه الكامل لمنتخب المغرب الذي شرف الكرة العربية بوصولها إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى، متمنيا أن يواصل أسود الأطلس مشواره الناجح والوصول إلى أبعد نقطة.