سيبقى هانز فليك على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني رغم فضيحة الخروج من الدور الأول لمونديال قطر، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.



وقال رئيس الاتحاد بيرند نويندورف بعد اجتماع مغلق مع فليك: «نحن مقتنعون معا بأن كأس أوروبا 2024 في بلدنا تمثل فرصة كبيرة لكرة القدم في ألمانيا، لدينا ثقة كاملة في هانز فليك لمواجهة هذا التحدي مع الفريق».



وودعت ألمانيا المونديال الثاني تواليا من دور المجموعات بعد أن حلت ثالثة في المجموعة الخامسة، بعد سقوط صادم افتتاحي ضد اليابان (2-1) والتعادل مع إسبانيا (1-1) والفوز على كوستاريكا (4-2).



من جهته، قال فليك: «أنا وأعضاء الجهاز الفني متفائلون بشأن كأس أوروبا على أرضنا. كفريق، يمكننا تحقيق أكثر بكثير مما أظهرناه في قطر. لقد فوتنا فرصة عظيمة هناك». وتابع «سوف نتعلم دروسنا من ذلك. لدي ثقة في المسار المشترك المتفق عليه اليوم ونريد جميعا أن تقف ألمانيا بأكملها خلف المنتخب الوطني مرة أخرى في يورو 2024 على أرضها».



ورغم أن ألمانيا فعلت ما عليها في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بفوزها على كوستاريكا، إلا أن المفاجأة المدوية الأخرى التي حققتها اليابان بفوزها على إسبانيا وتصدرها مجموعة الموت، أطاحت بـ «المانشافت» من قطر.



وأكد فليك الذي يستمر عقده حتى 2024، بعد الخروج على رغبته في الاستمرار مع المنتخب. لكن الاستقالة المفاجئة مساء الاثنين لمدير المنتخب أوليفر بيرهوف، أثارت الشكوك حول مستقبله. وقال نويندورف: «فيما يتعلق بخليفة أوليفر بيرهوف، فقد اتفقنا على أننا سنناقش أولا داخل الاتحاد الهيكلية للمستقبل قبل اتخاذ القرار».



وتولى فليك المهام في أغسطس 2021 بعد كأس أوروبا خلفا ليواكيم لوف الذي قاد المنتخب الى لقبه العالمي الرابع في مونديال البرازيل 2014، ولكنه أصيب بصدمة الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018 بتذيله المجموعة خلف السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.