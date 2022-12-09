سيكون ستاد البيت غدا السبت مسرحا للقمة الكبيرة والمنتظرة بين منتخبي إنجلترا وفرنسا في ختام منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم الحالية المقامة في قطر.



وجذبت هذه المواجهة أنظار محبي كرة القدم منذ عبورهما دور الـ 16، وذلك لما يمتلكه كل منتخب من تاريخ كبير ونجوم مميزين حاليا، وهو ما يجعل هذه المباراة منتظرة على كافة الأصعدة.



وقدم «الأسود الثلاثة» مستويات أكثر من رائعة في مونديال قطر، بعدما سجلوا 12 هدفا خلال 4 مباريات واستقبلوا هدفين فقط، عبر الفوز على إيران 6-2 والتعادل مع أميركا 0-0 والفوز على ويلز 3-0، ليضمن المنتخب الانجليزي صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ويتأهل لدور الـ 16 لملاقاة السنغال والتي أضافها لقائمة ضحاياه بثلاثية نظيفة أيضا.



ولفت منتخب إنجلترا تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت الأنظار بعدما برز في صفوفه أكثر من لاعب منهم النجم الشاب القادم بقوة جودي بيلينغهام وبوكايو ساكا وديكلان رايس وجوردان هيندرسون وهاري كين، ووضح عدم انفراد أي لاعب بالنجومية المطلقة، إذ إن «الأسود الثلاثة» يقدمون كرة جماعية ممتعة وما يؤكد ذلك أهدافه في المونديال الحالي التي جاءت في أغلبها من مجهود جماعي وتنوع في الأسماء المسجلة للأهداف الـ 12.



وكحال جميع المدربين الذين يواجهون المنتخب الفرنسي، سيكون المدرب الانجليزي غاريث ساوثغيت اليوم أمام معضلة كيفية إيقاف الهداف الخطير مبابي، حيث سيكون تأهل إنجلترا إلى نصف النهائي الكبير الثالث تواليا مرتبطا بشكل كبير بإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع معضلة مبابي، التي عجز أي فريق عن حلها حتى الآن في البطولة.



ساوثغيت قد يتجه لتغيير أسلوب اللعب بالانتقال من خطة 3-3-4 إلى 3-4-3 أو 2-5-3، ما سيسمح لكايل ووكر بالانتقال من الظهير الأيمن لقلب الدفاع، كما سيسعى أيضا لإيجاد حل مزدوج في آلية التعامل مع مبابي وزميله عثمان ديمبيلي مع سرعتهما الهائلة في مواجهة بطء المدافع هاري ماغواير.



ونقل ووكر من شأنه أن يمنح ماغواير المساعدة، لكنه سيترك أيضا للمدرب عرضة للانتقادات، باتهامه بأنه مدرب سلبي يهتم بخنق الخصم أكثر من السماح لنجومه بالتعبير عن أنفسهم. علما انه تعرض سابقا لانتقادات شديدة بعد عودته إلى خطة 3-4-3 في نهائي كأس أوروبا صيف 2021 أمام إيطاليا، ما تسبب في تراجع أداء المنتخب، الذي خسر في نهاية المطاف بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.



وفي الجهة المقابلة، وضع منتخب فرنسا كأحد أقوى المرشحين للحصول على لقب كأس العالم الحالية بعد فوزه على استراليا 4-1 والدنمارك 2-1، قبل أن يتعرض لهزيمة تاريخية على يد تونس 0-1 في مباراة خاضها بالتشكيلة الاحتياطية، ليتصدر «الديوك» رغم ذلك ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط متقدما على أستراليا بفارق تسجيل الأهداف، وتمكن الفرنسيون من الضرب بقوة في دور الـ 16 بعد تجاوز پولندا 3-1 مع تقديم مستويات مميزة. ومن غير المحتمل أن يشهد تشكيل فرنسا أي مفاجآت بعد عودة كيليان مبابي للتدريبات مساء الأربعاء، حيث سيخوض مدرب «الديوك» ديدييه ديشان مواجهة الغد بنفس التشكيل الأساسي الذي فاز به على الدنمارك (2-1) في الدور الأول، ثم پولندا (3-1) في دور الـ 16.