قام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت بتهنئة المهاجم أوليفيه جيرو، بعد تخطيه الأسطورة تيري هنري في صدارة هدافي فرنسا عبر التاريخ، وقد اقام الوفد الفرنسي احتفالية صغيرة في مقر تدريبات الفريق بالدوحة، قدم فيها لوغريت قميصا يحمل الرقم 52، وهو عدد الأهداف التي سجلها جيرو رفقة المنتخب، وقد أتيحت الفرصة كاملة للمهاجم الفرنسي في مونديال قطر، بعدما أقصت زميله مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة من تشكيلة «الديوك» بسبب الإصابة.



وقد وبدأت رحلة جيرو مع المنتخب الفرنسي العام 2011، وخلال 117 مباراة شارك فيها، سجل 52 هدفا، فيما شارك رفقة المنتخب في ثلاث نسخ لكأس العالم 2014 و2018 و2022، لكنه لم يسجل أي هدف في نسخة 2018، وأصبح أوليفيه جيرو ثالث أكبر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية للمونديال، خلف الكاميروني روجيه ميلا 1994، والبرتغالي بيبي 2022، ورغم بلوغه الـ36 من عمره، يبدو المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بعيدا عن فكرة اعتزال اللعب التي قد تراود العديد من النجوم في مثل هذا السن، وقال في هذا الشأن: «أشعر بأنني على ما يرام وأن مستواي جيد، قلت ذات مرة إننا جميعا في العشرين من عمرنا وأن الباقي عبارة عن خبرة، ألعب بالفعل وكأنني في العشرين ألعب بسعادة طفل، إنني متعطش للأهداف وجسدي يبدو مستعدا لهذا».



ويرى جيرو مهاجم ميلان الإيطالي أن علاقته بزميله المهاجم الشاب كيليان مبابي يمكنها بث «الحماس» في صفوف المنتخب الفرنسي قبل المواجهة المرتقبة مع المنتخب الإنجليزي غدا، وسجل جيرو ثلاثة أهداف في البطولة الحالية ليرفع رصيده إلى 52 هدفا مع المنتخب الفرنسي في المباريات الدولية وينفرد بلقب الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي بفارق هدف واحد أمام النجم السابق تييري هنري صاحب الرقم القياسي السابق.



ويأتي إنجاز جيرو وانفراده بلقب الهداف التاريخي بعد مسيرة كروية غير عادية، تعرض فيها للكثير من الانتقادات، وقال جيرو: «انضممت إلى المنتخب الفرنسي وأنا في الخامسة والعشرين من عمري إذا كان من الممكن أن أكون نموذجا لهؤلاء الذين يمرون بمسيرة كروية غريبة، هذا سيجعلني فخورا، على أي حال، مثالي يظهر للناس أنه من الضروري أن تكون صبورا في مسيرتك».



ورغم هذا، لا ينطبق ذلك على مبابي زميله في خط هجوم المنتخب الفرنسي، والذي يتصدر قائمة هدافي البطولة الحالية برصيد خمسة أهداف حتى الآن، ويرى الخبراء أنه أفضل لاعب في البطولة حتى الآن.



وقال جيرو: «مبابي هو أفضل مهاجم لعبت معه ومازالت لديه فرصة للتحسن أيضا، مازال شابا، أرى أننا لم نر أفضل ما يمكن أن يقدمه بعد، يمكنه تحطيم كل الأرقام القياسية، أعلم أنه سيحطم بالتأكيد رقمي القياسي لعدد الأهداف مع المنتخب الفرنسي».



ويأمل جيرو في أن تنقل علاقته «الطبيعية والعفوية» مع مبابي «الحماس» في صفوف المنتخب الفرنسي قبل مواجهة إنجلترا.