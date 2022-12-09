قال لاعب خط وسط منتخب فرنسا أدريان رابيو إنه يعيش أفضل لحظاته مع «الديوك» خلال كأس العالم المقامة حاليا في قطر.



وأشار رابيو في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر نادي السد قبل تدريبات منتخب فرنسا: «أشعر أني أعيش أفضل لحظاتي ربما أكون أكثر نضجا ومقتنع بما أقدمه منذ بداية البطولة».



وأضاف: «ألعب بشكل جيد هذا الموسم مع يوفنتوس الإيطالي وأعتقد أنني أقدم مستويات أفضل في المونديال وساعدني على ذلك علاقتي الجيدة بمدربي ديديه ديشان».



وواصل: «أصبحت أقرب إلى ديشان، لم نتواصل لمدة عامين بعد مونديال 2018 ولكن في الوقت الحالي الأمور أصبحت أفضل بكثير وهو يمنحني أدوارا مهمة خصوصا أننا فريق هجومي ونحتاج لمجهود كبير للتغطية».



وأكد: «ديشان يمنحني الحرية في التقدم للهجوم مع غريزمان وثيو هيرنانديز وديمبلي، أما عن أورلين تشواميني فيبذل أيضا مجهودا رائعا في الشق الدفاعي في خط الوسط، ودوري استخلاص الكرات من الخصم وصناعتها للاعبي فريقي».



وعن اعتماد فرنسا على كيليان مبابي فقط، قال رابيو: «هذا ليس صحيحا، مبابي سلاح رئيسي في الهجوم، ولكننا نمتلك إمكانيات أخرى ودورنا تهيئة أفضل الظروف الممكنة له لهز الشباك مثل باقي المهاجمين.. كيليان بالأساس لاعب فردي ويتعين عليه أن يكون حاسما في بعض الأحيان ولذلك نطمح لأن يعمل أكثر على تسخير إمكانياته للمجموعة».