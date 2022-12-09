يعود رحيم سترلينغ للانضمام لمنتخب إنجلترا اليوم، بعد رحلة طارئة قام بها للمملكة المتحدة.



وسافر مهاجم تشلسي الإنجليزي ليكون بجوار عائلته بعد عملية سطو على منزلهم وشهدت سرقة عدد من المتعلقات الثمينة. وفتحت شرطة مقاطعة ساري تحقيقا بعد الإبلاغ عن عملية السطو يوم السبت الماضي، وكشفت عن أنه «لم يكن هناك تهديد بالعنف، حيث تم اكتشاف المتعلقات المسروقة فيما بعد». وأعلن الاتحاد الإنجليزي: «رحيم سترلينغ سيعود لمعسكر منتخب إنجلترا في مونديال قطر»، مضيفا مهاجم تشلسي غادر مؤقتا معسكر منتخب إنجلترا ليهتم بأمر عائلي، لكن من المتوقع الآن أن ينضم مرة أخرى للفريق في الوكرة بدءا من اليوم الجمعة قبل مواجهة دور الـ 8 ضد فرنسا.



ورغم عودته الوشيكة، فمن المرجح ألا يشارك سترلينغ في لقاء فرنسا غدا السبت، في ظل غيابه عن العديد من الحصص التدريبية الرئيسية للمنتخب الإنجليزي.