تقف الجماهير العربية قاطبة خلف منتخب المغرب غدا السبت عندما يخوض مباراته التاريخية أمام البرتغال على ستاد الثمامة في الدور ربع النهائي من كأس العالم الحالية المقامة في قطر.



وتعتبر هذه المباراة هي الأهم في تاريخ المنتخبات العربية في المونديال، حيث سجل «أسود الأطلس» حضوره للمرة الأولى في الدور ربع النهائي، وهو ما لم يبلغه أي منتخب عربي آخر، ويمني كل العرب النفس بعبور المغرب غدا إلى الدور نصف النهائي وإضافة إنجاز جديد يسجل له ولكل العرب.



وقدم «أسود الأطلس» مستويات لافتة في «مونديال قطر»، حيث تصدروا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط متقدمين على صاحب المركز الثاني كرواتيا بفارق نقطتين، ليتأهلا معا إلى دور الـ 16، ومن ثم بلجيكا (4 نقاط) وكندا برصيد خال من النقاط، ليودعا العرس العالمي الكبير.



وبدأ المغرب المونديال بنتيجة إيجابية نسبيا بعدما تعادل مع وصيف النسخة الماضية كرواتيا (0-0)، قبل أن يحقق انتصارا تاريخيا على رفاق كيفن دي بروين بهدفين نظيفين، وأضاف «أسود الأطلس» فوزا جديدا على حساب كندا 2-1 في مرحلة المجموعات، ليبلغ دور الـ 16 ويلاقي إسبانيا «القوية على الورق»، إلا أن رجال المدرب المغربي وليد الركراكي لا يعرفون المستحيل وتمكنوا من تجاوز «لا روخا» 3-0 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي. ويحوم الشك حول مشاركة الثلاثي الدفاعي للمنتخب المغربي، وهم: القائد رومان سايس ونايف أكرد ونصير مزراوي في المباراة المرتقبة ضد البرتغال.



وتعرض الثلاثي للإصابة في المباراة الأخيرة أمام إسبانيا الثلاثاء الماضي، وسيشكل غيابهم ضربة موجعة للمدرب الركراكي.



وكان سايس وأكرد ومزراوي، أحد أبرز المساهمين في الإنجاز المونديالي في قطر، كون شباك «أسود الأطلس» اهتزت مرة واحدة فقط وبالنيران الصديقة بهدف سجله أكرد بالخطأ في مرمى الحارس ياسين بونو في المباراة ضد كندا في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول.



وسيكون الثلاثي يحيى عطية الله وجواد الياميق وأشرف داري، الأقرب على الأرجح لتعويض المصابين أكرد وسايس ومزراوي.



وفي الجهة المقابلة، يسعى البرتغال للاستفادة من درس خروج إسبانيا المدوي لمواصلة مشواره في المونديال القطري، وذلك من خلال اللعب بحذر وتفادي الوقوع في الأخطاء الفردية التي ستكلف «برازيل أوروبا» الكثير.



ولم يقدم البرتغال الإقناع المطلوب في مرحلة المجموعات بالمونديال الحالي، حيث بدأ مشواره ضمن المجموعة الثامنة بفوز صعب على غانا 3-2 وأوروغواي 2-0، قبل أن يتعرض للهزيمة من كوريا الجنوبية 1-2، إلا أن هذه الهزيمة لم تمنعه من تصدر الترتيب، بيد أن ظهوره في دور الـ 16 كان قويا بعدما اكتسح سويسرا 6-1.



ويمتلك مدرب «برازيل أوروبا» فرناندو سانتوس وفرة في الخيارات بكافة الخطوط، حيث يبرز في قائمته الحارس ديوغو كوستا، والمدافعين بيبي وروبن دياز، والحلول الهجومية متواجدة من خلال برونو فرنانديز وجواو فيليكس وجونكالو راموس صاحب «الهاتريك» الوحيد حتى الآن في المونديال الحالي والذي أحرزه في شباك سويسرا، ويشكل تواجد النجم المعروف كريستيانو رونالدو في دكة الاحتياط قوة كبيرة لتشكيلة البرتغال، وربما يكون عنصرا أساسيا في القائمة حسب خطط المدرب سانتوس.