رد اتحاد الكرة البرتغالي، على ما تردد بشأن تهديد كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب بمغادرة معسكر الفريق في الدوحة، على هامش المشاركة في كأس العالم.



وأشار الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي أمس: «أفادت أنباء صدرت الخميس (أمس) بأن رونالدو هدد بمغادرة المنتخب خلال محادثة مع المدرب فرناندو سانتوس».



وأضاف: «يؤكد الاتحاد أن كريستيانو لم يهدد في أي وقت من الأوقات بمغادرة معسكر المنتخب البرتغالي في قطر».



وواصل: «كريستيانو بنى مسيرة مميزة وفريدة بقميص منتخب البرتغال، يجب احترامها، فهو مشهود له بالالتزام التام الذي لا جدال فيه».



وأشار إلى أن كريستيانو أثبت تفانيه التام خلال الفوز على سويسرا (6-1) في الدور الثاني من كأس العالم 2022.



وأتم الاتحاد البرتغالي بيانه: «المنتخب واللاعبون والمدربون ومسؤولو الاتحاد كلهم حماس منذ اليوم الأول لتحقيق حلم الدولة في أن تكون هذه النسخة هي أفضل مشاركة لمنتخب البرتغال على الإطلاق في كأس العالم».



يذكر أن صحيفة «ريكورد» نشرت على غلافها امس، مانشيت بعنوان: «رونالدو هدد بالرحيل».



وأكدت الصحيفة البرتغالية، أن «الدون» هدد بالرحيل عن معسكر بلاده في كأس العالم، فور علمه بجلوسه على دكة البدلاء خلال لقاء سويسرا، وهو ما نفاه الاتحاد البرتغالي في بيانه الرسمي.