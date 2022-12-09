يحوم الشك حول مشاركة الثلاثي الدفاعي للمنتخب المغربي المكون من القائد رومان سايس ونايف أكرد ونصير مزراوي أمام البرتغال، حيث تعرض الثلاثي للإصابة خلال المباراة ضد إسبانيا مما يشكل ضربة موجعة للمدرب وليد الركراكي، الذي قال: «لدينا شكوك دائما على غرار كل المباريات التي خضناها حتى الآن، لكننا نتخذ القرار كل مرة في يوم المباراة».



وأضاف: «لدينا جهاز طبي رائع يبذل كل ما في وسعه من أجل علاج اللاعبين وتجهيزهم ليوم المباريات، مهمتهم صعبة وحساسة جدا في ظل ضيق الوقت، ولكنهم نجحوا حتى الآن ولم نخسر أي لاعب». واستراح اللاعبون عقب الإنجاز المدوي أمام الإسبان، فيما خاضوا أمس حصة تدريبية مغلقة على ملعب الدحيل قبل أن يخوضوا الحصة التدريبية الأخيرة على الملعب ذاته مساء اليوم مع الفريق. وتابع: «المهم بالنسبة لنا هو جاهزية جميع اللاعبين، وإذا لم يتمكن أحد من اللعب فسيدخل مكانه لاعب آخر سيقوم بالعمل ذاته إن لم يكن أكثر وأفضل، ومثلما قلت للاعبين، لا يهم اللاعب الذي سيدخل فالمهم هو أن يكون في قمة مستواه بنسبة 100%».



وكان سايس وأكرد ومزراوي أحد أبرز المساهمين في الإنجاز المونديالي في قطر كون مرمى أسود الأطلس اهتزت مرة واحدة فقط وبالنيران الصديقة بهدف سجله أكرد بالخطأ في مرمى ياسين بونو في المباراة ضد كندا في الجولة الثالثة الاخيرة من الدور الأول.



وعجز مزراوي، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، عن إكمال المباراة ضد إسبانيا وترك مكانه لمدافع الوداد البيضاوي يحيى عطية الله في الدقيقة 82، قبل أن يتعرض أكرد لإصابة قوية في ركبته بعد دقيقتين ودخل مكانه مدافع بلد الوليد جواد الياميق.



أما القائد سايس، مدافع بشيكتاش التركي، فأصيب في فخذه الأيسر في الدقائق الاخيرة من الوقت الاصلي وتمكن من مواصلة اللعب حتى الدقيقة النهاية. وسيكون الثلاثي عطية الله والياميق ومدافع بريست أشرف داري الأقرب على الأرجح لتعويض المصابين أكرد وسايس ومزراوي.